VERT vadovas: visų šalies elektros linijų kabeliavimas vartotojams būtų žvėriškai brangus

„Visos Lietuvos nėra įmanoma sukabeliuoti, nes tai kainuotų žvėriškai brangiai visiems mūsų vartotojams – ir taip šiandien turime tam tikrų iššūkių su (elektros tiekimo – ELTA) tarifu ir su mūsų pramonės konkurencingumu. Ir įsivaizduokime, jeigu visą tinklą visu šimtu procentu sukabeliuotume, tai būtų labai brangu“, – „Delfi“ laidoje antradienį sakė VERT vadovas.
„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) šiemet skelbė apie planus požeminiais kabeliais pakeisti dvigubai daugiau – apie 700 kilometrų elektros tiekimo oro linijų, per artimiausius ketverius metus planuojama sukabeliuoti 2 tūkst. kilometrų elektros linijų.
Apie poreikį spartinti kabeliavimo tempus kalbėjo energetikos ministras Lukas Savickas – pasak jo, jeigu būtų buvę sukabeliuota 6 tūkst. kilometrų tinklo, praūžusi audra būtų galėjusi elektros tiekimą nutraukti iki 10 tūkst. klientų.
R. Pociaus teigimu, didinant investicijas į elektros kaupimo įrenginius, visa energetikos sistema būtų atsparesnė, tai turėtų ekonominių naudų tinklui bei jo operatoriui.
„Kaupimo įrenginiai galėtų suteikti galimybę mažinti kaštus ESO, tai jau yra įrodyta ir pagrįsta „Litgrid“ atveju, mūsų perdavimo sistemos operatoriaus atveju, kai kaupimo įrenginiai naudojami tiesiogiai technologinių sąnaudų mažinimui“, – tikino jis.
Pasak VERT pirmininko, didesnės investicijos į kaupimo įrenginius padėtų mažinti nuostolius ir gaminantiems vartotojams, jiems atsirandant dėl garantinio tiekimo paslaugos.
Kaip skelbė ELTA, po savaitgalio audros antradienio pavakarę elektros vis dar neturi dešimtys tūkstančių ESO klientų.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, nuo pirmadienio 6 val. ryto iki antradienio 6 val. ryto ugniagesiai 101 kartą vyko šalinti per audrą ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų nuvirtusių medžių.
Po audros sutriko ir mobilusis ryšys, tačiau operatorės antradienį pranešė jau atkūrusios didžiąją dalį tinklo.
Per šeštadienį kilusią audrą daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti.
Elektros tiekimas tuo metu buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.
Lietuvos draudikų asociacijos (LDA) duomenimis, audra gyventojams ir verslui jau padarė daugiau nei 3 mln. eurų draudžiamųjų nuostolių, o draudikai sulaukė daugiau kaip 3 tūkst. pranešimų apie žalą. Asociacija prognozuoja, kad šie skaičiai dar augs.
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