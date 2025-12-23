Viceministras įvardijo, kiek dėl šio projekto skirs milijonų eurų gventojų turtui išpirkti

„40 mln. eurų yra numatyta preliminari suma išpirkti gyventojų esamam turtui – kas liečia sodybas ir turimus pastatus“, – LRT radijui antradienį sakė B. Bieliauskas.
Pasak jo, tai yra premininari suma, į kurią įskaičiuojamas miškų ir kitos žemės išpirkimas, o galutinės vertės esą paaiškės po individualaus gyventojų turto vertinimo.
„Ta sodybų ar miško kaina gali kisti (priklausomai – ELTA) nuo būklės, turto ir taip toliau“, – teigė B. Bieliauskas.
Sprendimas steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje priimtas Valstybės gynimo taryboje (VGT) gruodžio viduryje.
Viceministro teigimu, poligono teritorija Lazdijuose poligonui pasirinkta dėl kelių priežasčių – čia daug valstybinės žemės, mažas gyventojų tankumas, teritorija taip pat atliepia nacionalinės divizijos poreikius, nes šalyje trūksta analogiškų pagal karinį patarimą reikalingų 15 tūkst. hektarų dydžio plotų.
„Manau, vieta tikrai parinkta ir dėl kitų priežasčių – atliepiant, kad šalia yra Baltarusijos poligonas, Suvalkų koridorius ir galimybė su sąjungininkais plėsti į Lenkijos pusę“, – kalbėjo B. Bieliauskas.
Tuo metu buvusi krašto apsaugos viceministrė Orijana Mašalė teigė, jog karinis patarimas naujam poligonui buvo rasti didesnę – 20 tūkst. hektarų – teritoriją.
„Tai, kad pasirinktas Lazdijų rajonas, jau yra kompromisas, tą labai svarbu pasakyti – krašto apsaugos sistema visgi padarė tam tikrą kompromisą ir vertindami įvairius variantus tikrai žiūrėjome, kad žmonėms būtų kuo mažiau nepatogumų“, – LRT radijui sakė O. Mašalė.
„Kiekvienas iš mūsų tikrai turime būti dėkingi Lazdijų rajono gyventojams už tai, kaip jie reaguoja į šitą situaciją. Aš puikiai suprantu – jeigu reikėtų mano senelių gimtinę atiduoti kariuomenei, tai tikrai nebūtų labai paprasta. (…) Todėl valstybė privalo kompensuoti jų patiriamus nuostolius“, – teigė buvusi viceministrė.
ELTA primena, kad VGT taip pat nuspręsta dvigubai didinti Tauragėje esančio poligono plotą, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.
Lazdijų savivaldybėje numatyto brigados dydžio poligono plotas turėtų siekti apie 14,6 tūkst. hektarų.
Anksčiau kilus diskusijoms, kad naujas poligonas galėtų atsirasti Lazdijų savivaldybės Kapčiamiesčio seniūnijoje, gyventojai sukūrė peticiją, ragino nepalaikyti galimo sprendimo – ją pasirašė virš 2,8 tūkst. žmonių.
Šį pirmadienį taip pat vyko pirmasis Krašto apsaugos ministerijos (KAM) atstovų susitikimas su Kapčiamiesčio gyventojais.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs, kad naujiems poligonams numatyta apie 140–150 mln. investicijų, siekiama, kad veiklą jie pilnai pradėtų dar iki 2030 metų.
