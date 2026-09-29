VIČI firminių parduotuvių tinklas plečiasi – nauja parduotuvė jau Klaipėdoje!

Klaipėda tapo trečiuoju Lietuvos miestu, kuriame veikia VIČI firminė parduotuvė. Tinklo plėtra į uostamiestį yra nuoseklus žingsnis siekiant būti arčiau pirkėjų skirtinguose šalies regionuose ir suteikti galimybę vienoje vietoje rasti itin platų VIČI produktų pasirinkimą.
„Matome, kad pirkėjai vertina galimybę vienoje vietoje rasti platų VIČI produktų asortimentą, atrasti naujienas ir pasinaudoti specialiais pasiūlymais. Klaipėda mums yra svarbus miestas, todėl džiaugiamės galėdami šį parduotuvės formatą pasiūlyti ir uostamiesčio gyventojams“, – sako „Vičiūnai“ ir Ko pardavimų vadovas Lietuvai Stasys Petkevičius.
Naujojoje parduotuvėje klaipėdiečiai ras platų VIČI produkcijos pasirinkimą: nuo žuvies ir jūros gėrybių, surimio bei lašišos produktų iki koldūnų, „Gyoza“, blynelių, picų, užkandžių ir kitų kasdieniam stalui skirtų produktų. Asortimentą papildys ir kitų bendrovės atstovaujamų prekės ženklų maisto produktai.
Firminėse VIČI parduotuvėse pirkėjai vienoje vietoje ras platų VIČI produktų asortimentą, atrinktų gaminių išskirtinėmis kainomis ir produktų naujienų. Čia taip pat vyks degustacijos, o parduotuvių lankytojų lauks specialūs pasiūlymai.
Firminių parduotuvių formatas suteikia galimybę ne tik pasiūlyti platesnį produktų pasirinkimą, bet ir tiesiogiai pristatyti vartotojams naujienas bei suteikti progą išbandyti skirtingus VIČI produktus.
Šiuo metu VIČI firminės parduotuvės veikia Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje. Plėsdama firminių parduotuvių tinklą bendrovė siekia, kad mėgstami VIČI produktai ir naujienos būtų dar lengviau pasiekiami skirtingų Lietuvos miestų gyventojams.
Kviečiame klaipėdiečius užsukti, atrasti VIČI asortimentą ir pasinaudoti specialiais pasiūlymais naujojoje firminėje parduotuvėje e tik Klaipėdoje, bet ir Vilniuje bei Kaune.
Kur rasti VIČI firmines parduotuves?
• Klaipėdoje – Taikos pr. 80, Naujajame turguje. I–V 8.00–17.00 val., VI–VII 8.00–15.00 val.
• Kaune – Pramonės pr. 16, Centriniame Kauno turguje. I–VI 8.00–16.00 val., VII 8.00–15.00 val.
• Vilniuje – Kalvarijų g. 61, Kalvarijų turguje. I–VII 8.00–15.00 val.
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