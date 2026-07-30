Visi 126 „Kauno staklių“ darbuotojai neteks darbo

Pranešimą apie atleidimą Užimtumo tarnyba gavo liepos 22 dieną.
Kaip BNS teigė tarnybos atstovė Inga Vegytė, darbo neteks 15 šaltkalvių, 13 šaltkalvių-suvirintojų, 12 derintojų-operatorių, 10 frezuotojų, šeši inžinieriai-programuotojai ir kiti.
Pasak jos, darbuotojai bus atleidžiami dėl įmonės bankroto.
30 metų veikusios bendrovės grynasis nuostolis pernai siekė 330,97 tūkst. eurų (2024 metais – 330,26 tūkst. eurų), o pardavimo pajamos smuko 8,5 proc. iki 5,18 mln. eurų (5,66 mln. eurų), rodo Registrų centrui (RC) pateikta įmonės ataskaita.
Anot ataskaitos, užsienio užsakovų pelningumas yra labai žemas, o Lietuvos rinkoje mažėja metalo apdirbimo pramonėje konkurencija, todėl daugiau užsakovų bendrovė bandė ieškoti Lietuvoje.
„Egzistuoja reikšmingas neapibrėžtinumas, galintis kelti abejonių dėl bendrovės gebėjimo tęsti veiklą kaip veikiančios įmonės“, – teigiama 2025-ųjų „Kauno staklių“ ataskaitoje.
Šių metų birželio 17 dieną „Kauno staklių“ vadovas Antanas Miniotas kreditoriams išsiuntė pranešimus apie keliamą bendrovės bankroto bylą ne teismo tvarka, kuriuose teigė, jog įmonė yra nemoki ir negalės su jais atsiskaityti.
Liepos 16 dieną RC buvo įregistruotas prašymas bendrovei suteikti bankrutuojančios įmonės statusą.
„Kauno staklės“ gamino stakles mažųjų detalių gamybai, taip pat detales automobilių pramonės įrengimams.
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