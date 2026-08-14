VKJ atnaujins atliekų iš Utenos ir Alytaus regionų deginimą, laikinai nedegins jų iš MBA gamyklos

Sprendimas penktadienį priimtas Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (ESOC) posėdyje, BNS informavo operacijų vadovas Dalius Krinickas.
„Sprendimai keli buvo. Rugpjūčio–rugsėjo mėnesį kiekis, kuris yra pateiktas (VKJ – BNS), jo užteks tik einamojo srauto degių atliekų sudeginimui. Per savaitę maždaug tai yra 2660 tonų atliekų. Šitas kiekis atitinka einamojo srauto degias atliekas ir taip pat yra papildomas kiekis virš šito – patenkins taip pat Alytaus ir Utenos kiekį. Tai nebus kaupimosi (atliekų – BNS)“, – BNS sakė D. Krinickas.
„Per savaitę Vilniaus regionui būtų 2660 tonų atliekų (sudeginama – BNS), Utenos regionui – 105 tonos per savaitę, Alytaus regionui – 210 tonų“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, kasdienį atliekų srautą – apie 700 tonų – Vilniaus regione išrūšiuoja trys atliekų tvarkymo įmonės – „Ecoservice“, „Ekonovus“ ir „Ekobazė“, tiekiančios degiąją jų dalį jėgainei. Tuo metu iš MBA gamyklos VKJ tiekiamos atliekos, susikaupusios jos teritorijoje.
D. Krinickas pabrėžė, kad deginimo kiekius kartu aptarė Regionų atliekų tvarkymo centrai (RATC).
„Gavome iš Alytaus ir iš Utenos RATC vadovų žinutes, adresuotas VKJ su prašymu nuo pirmadienio pradėti priėmimą atitinkamai pagal šiuos kiekius. Žinom taip pat, kad trys RATC tarpusavy irgi yra aptarę šiuos kiekius, kad nesukeltų nė viename regione atliekų kaupimosi“, – aiškino jis.
Šiuo metu VKJ sudegina iki 450 tonų atliekų per parą. VKJ atstovė Rima Aukštuolytė BNS anksčiau teigė, kad jėgainė degina mažiau atliekų dėl užsikimšusių filtrų, kurie palaipsniui keičiami nestabdant jėgainės.
Vilniaus savivaldybės atstovas aiškino, kad mažesni deginimo pajėgumai leis išvengti planinio jėgainės remonto.
„Šitą sumažintą kiekį šiek tiek, kurį pateikė VKJ rugpjūčiui–rugsėjui, jie motyvuoja tuo, kad tokiu atveju nereikės stabdyti planiniam remontui atliekų deginimo jėgainės. Tai yra iš esmės gerai, nes mums tada regione nesikaups degių atliekų kiekis“, – kalbėjo D. Krinickas.
D. Krinickas pabrėžė, kad deginimo kiekiai nustatyti atsižvelgiant į VKJ pateiktą grafiką. Pasak jo, VKJ deginimo pajėgumai didės nuo spalio.
„Nuo spalio pajėgumai VKJ didės. Spalio–gruodžio mėnesiais bus galimybė sudeginti nuo 500 iki 550 tonų degių atliekų. Tai nuo spalio mėnesio jau galėsime degias atliekas deginti taip pat ir iš MBA teritorijos“, – aiškino jis.
Turės keistis VAATC planas
Pasak D. Krinicko, VKJ sustabdžius atliekų priėmimą iš MBA gamyklos turės keistis jos operatoriaus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) planas.
„Kadangi rugpjūtį–rugsėjį deginsim mažesnius kiekius ir iš MBA teritorijos nebus galimybės patiekti deginimui, tai ilgalaikis planas VAATC šiek tiek nusikelia – preliminariai dviem mėnesiais. Šiandien ekstremalių situacijų operacijų centre taip pat pavedėme VAATC, atsižvelgiant į VKJ sudeginimo kiekius, atnaujinti planą iki rugsėjo 14 dienos“, – aiškino savivaldybės atstovas.
Jis be kita ko, sakė, kad pagal posėdžio sprendimus bus pasirašyti įsakymai: „Čia jau operacijų centro sprendimai. Atitinkamai po to, kai jau bus protokolas pasirašytas, aš jau tada parengsiu operacijų vadovo įsakymus, kur surašysiu pavedimus institucijoms.“
VAATC vadovas liepos pabaigoje teigė, kad pirmiausia nuo atliekų per porą mėnesių bus atlaisvinama teritorija, kurioje prisikaupę apie 20 tūkst. tonų atliekų, ir tuomet bus ieškoma, kas iki metų pabaigos atstatys pernai degusią gamyklą.
Rugpjūčio pradžioje jis teigė, kad ieškoma teritorijos, kur būtų galima sandėliuoti šiuo metu gamyklos teritorijoje esančias degias atliekas.
Pasak D. Krinicko, sandėliavimas padėtų greičiau sutvarkyti gamyklos teritoriją, tačiau net radus tinkamą žemės sklypą tai užtruktų: „Taip iš karto per savaitę neįrengsim. Tai čia trumpuoju periodu problemos nespręs, ilgesniam laikotarpiui tikrai spręs.“
Vilnius toliau ieško sandėliavimo vietos, Alytus tikisi išvengti krizės
Tuo metu VAATC teigia, kad šiuo metu „pagal esamą situaciją ir aplinkybes“ koreguoja terminą, iki kada būtų visiškai pašalintos Vilniaus MBA teritorijoje sukauptos atliekos.
„Iki gruodžio 31 dienos tikimės atstatyti gamyklos teritoriją. Kartu ieškome laikinų sprendimų dėl atrūšiuotų atliekų laikinojo saugojimo iki VKJ galės padidinti atliekų deginimo normatyvus“, – komentare BNS penktadienį teigė VAATC komunikacijos vadovas Germanas Kavalskis.
Anot jo, jei darbai vyks sparčiau, atliekos gali būti pašalintos ir greičiau: „Tiesiog šiuo metu planuojame pagal realų, o ne optimistinį scenarijų.“
Kaip BNS teigė G. Kavalskis, ieškoma galimybių didinti atliekų apdorojimo apimtis ir mažinti jų kiekius teritorijoje. Be to, svarstoma apie kelis variantus, kur laikinai galėtų būti sandėliuojamos išrūšiuotos atliekos.
„Analizuojame, kokių parengiamųjų darbų reikėtų, kad konkrečios vietos atitiktų atliekų saugojimui keliamus reikalavimus. Kai turėsime galutinį sprendimą, apie jį informuosime“, – teigė jis.
Savo ruožtu Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) direktorius Aurimas Uldukis BNS sako, kad jeigu kiekvieną savaitę VKJ priims deginti po 210 tonų išrūšiuotų atliekų, grėsmė dėl šiukšlių krizės Alytaus regionui nebekils.
„Pradėjo kauptis tos atliekos ir mes būtume tiesiog į kritinę situaciją patekę kažkur už grubiai 30 dienų. Bet kadangi pavyko dabar susitarti, susiderinti tuos kiekius ir mes su 210 tonų per savaitę galime normaliai funkcionuoti ir nekyla grėsmė, kad pas mus kils krizė“, – BNS penktadienį sakė A. Uldukis.
Anot jo, ARATC dirbs „kaupimo režimu“, bet tikimasi, kad laikinai, kol Kauno kogeneracinėje jėgainėje baigsis remontas, dalį išrūšiuotų atliekų išvežant deginti į VKJ, atliekų sumažės ir situacija normalizuosis.
„Mes dabar esam suderinę, kad jau pirmadienį turėtų išvažiuoti (išrūšiuotos atliekos – BNS) iš mūsų, tai tikėkimės, kad taip ir įvyks“, – teigė A. Uldukis.
Kaip pirmadienį skelbė Aplinkos ministerija, Vilniaus ESOC buvo įpareigotas per tris dienas parengti atnaujintą ilgalaikį planą, kaip turi būti skirstomi Vilniaus, Utenos ir Alytaus regionų atliekų srautai.
Vilniaus meras Valdas Benkunskas pirmadienį teigė, kad šalies atliekų deginimo pajėgumai yra „butelio kakliukas“ jų tvarkymo grandinėje ir tai yra ne savivaldybių, o centrinės valdžios klausimas.
BNS rašė, kad šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir VKJ sumažinus atliekų deginimo apimtis.
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