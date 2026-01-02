Vokietijos perdraudimo milžinė įsigijo „Gjensidige“

Anot „Ergo“, sandoriu taip pat įsigytos „Gjensidige“ įmonės Latvijoje bei Estijoje – „Ergo“ tampa trečia didžiausia draudimo bendrove Baltijos šalyse.
Visišką įmonių susijungimą planuojama įgyvendinti pamažu ir užbaigti iki šių metų pabaigos. Iki tol „Ergo“ ir „Gjensidige“ veiks kaip atskiros bendrovės, bet priklauso „Ergo“ grupei.
Įmonės teigimu, susijungimas leis išplėsti pardavimo tinklą bei tapti antra pagal dydį rinkos dalyve.
„Toliau plėtosime skaitmenines paslaugas, o santykiai su klientais ir žmonių kasdienių poreikių supratimas ir toliau bus itin svarbūs“, – pranešime sakė „Ergo“ valdybos pirmininkė Baltijos šalyse Ursula Clara Deschka (Ursula Klara Deška).
Anot „Ergo“, visos „Gjensidige“ draudimo sutartys lieka galioti, klientams papildomų veiksmų imtis nereikia.
Kaip rašė BNS, Konkurencijos taryba gruodį leido „Ergo“ įsigyti „Gjensidige“, tačiau įvertinusi, jog sandoriu būtų itin apribota konkurencija vežėjų civilinės atsakomybės draudimo rinkos mažų įmokų segmente Lietuvoje, įpareigojo perleisti vežėjų draudimo sutartis kitam pirkėjui.
„Munich Re“ kaip galimą „Gjensidige“ verslo dalies pirkėją pasiūlė Estijos bendrovę „If P&C Insurance“. Konkurencijos taryba patvirtino pirkėjo kandidatūrą ir pirkimo-pardavimo sutartį kaip atitinkančią bendrovės prisiimtus įsipareigojimus.
BNS rašė, kad apie „Gjensidige“ įsigijimą už neskelbiamą sumą „Ergo“ pranešė pernai liepą. Balandžio pradžioje sandoriui jau pritarė Lietuvos bankas.
„Munich Re“ užsiima perdraudimo veikla gyvybės, sveikatos, turto, civilinės atsakomybės ir kitose srityse visame pasaulyje.
„Ergo International“ grupės dalis – „Ergo Insurance“ bei „Ergo Life Insurance“ – veikia trijose Baltijos valstybėse, kaip ir „Gjensidige“.
Naujausi komentarai