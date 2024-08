Vos per 3 valandas išplatinta SBA projekto „Vėjo miestelis“ obligacijų emisijos pirma dalis

Emisijos tikslas pasiektas vos per kelias valandas

„Per šiuos metus įsitikinome, kad „SBA Urban“ projektai yra patrauklūs įvairaus profilio investuotojams. Vos per 3 valandas išplatinta ir didelio investuotojų susidomėjimo sulaukusi obligacijų emisija „Vėjo miesteliui“ tik patvirtina rinkos pasitikėjimą. Į pirmąją išleistų vertybinių popierių dalį buvo atliktos 184 investicijos, o vidutinė investuota suma buvo 5 435 eurai. Planuojame ir ateityje pasiūlyti investavimo galimybių į SBA vystomus projektus, o tarp jų ir į „Vėjo miestelį“, – sakė „SBA Urban“ Investicijų vadovas Kasparas Juška.

Kasparas Juška. „SBA Urban“ archyvo nuotr.

Viešoje, pirmine vystomo projekto turto hipoteka bei įkeičiamomis įmonės akcijomis užtikrintoje obligacijų emisijoje, investuotojams pasiūlyta galimybė įsigyti 1 mln. eurų vertės vertybinių popierių. Buvo siūlomos 9,25 proc. metinės palūkanos, kurios bus mokamos kas pusę metų. Obligacijų terminas – 2 metai, su išankstine išpirkimo galimybe po 9 mėnesių. Minimali investicijos suma siekė 1 000 eurų, o obligacijos platintos per sutelktinio finansavimo platformą „BeMyBond“. Nors emisiją buvo planuota įgyvendinti per savaitę nuo rugpjūčio 27 iki rugsėjo 1 d., dėl projekto patrauklumo ir keliskart didesnės už pasiūlą paklausos, tai pavyko padaryti gerokai anksčiau – vos per kelias valandas.

„Vėjo miestelio“ pirmojo etapo statybos darbai. „SBA Urban“ archyvo nuotr.

„Matome, kad investuotojai vertina SBA grupės reputaciją bei ambicingą „Vėjo miestelio“ projektą. Pirmoji obligacijų emisijos dalis, 1 mln. eurų, buvo išpirkta vos per keletą valandų, kas rodo aktyvų rinkos susidomėjimą. Investuoti buvo galima nuo 1 000 eurų, o didžiausia investuota suma buvo 80 000 eurų. Jaučiame augantį investuotojų įsitraukimą bei pasitikėjimą „BeMyBond“ obligacijų platforma, o tai džiugina, nes būtent ir siekiame pasiūlyti rinkai geros kokybės investicinių projektų“, – teigė Indrė Dargytė, „BeMyBond“ CEO.

Indrė Dargytė. „BeMyBond“ CEO nuotr.

Investuotojams svarbu ne tik grąža, bet ir koncepcija

36 hektarų teritorijoje Svencelėje kuriama infrastruktūra, jungianti aktyvų gyvenimo būdą, poilsį ir darbą, „Vėjo miestelį“ išskiria iš kitų šiuo metu rinkoje kuriamų NT projektų. Planuojama, kad per penkis etapus SBA projektą išvystys iki 2031 m. čia iškils 250 individualių namų, o visame projekte per 93 proc. teritorijos skirta žaliosioms, poilsio ir viešosioms erdvėms. Centrinis parkas su tvenkiniu, komercinė zona kavinėms, parduotuvėms, restoranams, sporto aikštynai, uostelis, kuriame bus galimybė švartuoti savo vandens transporto priemones.

„Vėjo miestelio“ centrinis parkas. „SBA Urban“ archyvo nuotr.

Šiuo metu sparčiai kyla pirmasis projekto etapas, kuriame planuojami 25 A++ energinės klasės gyvenamosios paskirties namai, dalis centrinio parko, sporto aikštynai ir vandens bei vėjo sportui pritaikyta infrastruktūra. Kartu su generaliniu rangovu „RNDV Statyba“ planuojama pirmąjį etapą pabaigti iki 2025 m. gegužės, tuo metu čia kursis ne tik pirmieji „Vėjo miestelio“ gyventojai, bet ir vėjo sporto mokyklos, specializuotos parduotuvės.

„Vėjo miestelio“ pirmojo etapo statybos darbai. „SBA Urban“ archyvo nuotr.

Antruoju etapu rinkai planuojama pasiūlyti dar 36 gyvenamosios paskirties namus, o tolesniais etapais visiškai įgyvendinti „miesto mieste“ koncepciją – iškils ir viešbutis, bendradarbystės erdvė, kavinės, restoranai, SPA erdvės bei uostelis.