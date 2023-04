VTEK: G. Norkūnas neišvengė interesų konflikto dėl sprendimų „Ignitis grupeje“

Valstybės valdomos energetikos grupės „Ignitis grupė“ akcijų turintis finansų viceministras Gediminas Norkūnas neišvengė interesų konflikto priimdamas sprendimus dėl grupės veiklos, be to, jis netinkamai deklaravo interesus, trečiadienį nusprendė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

„Komisija nusprendė, kad kilo interesų konfliktas priimant tam tikrus sprendimus, susijusius su „Ignitis grupe“, nustatė, kad viceministras teikdamas savo deklaracijas privačių interesų neatskleidė taip, kaip reikalauja įstatymas“, – trečiadienį BNS sakė VTEK Tyrimų skyriaus vyresnysis patarėjas Tomas Čaplinskas.

Pasak jo, viceministras pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.

VTEK sprendime pažymima, kad kuruodamas „Ignitis grupės“ veiklą finansų viceministras nuo 2021 metų sausio 5 dienos iki 2022 metų lapkričio 24 dienos dalyvavo rengiant, svarstant ir priimant su ja susijusius sprendimus ir taip veikė interesų konflikto situacijoje bei pažeidė įstatymą.

Taip pat konstatuota, kad G. Norkūnas privačių interesų deklaracijose nenurodė duomenų apie turimas „Ignitis grupės“ akcijas ir tuo pačiu apie privatų interesą.

Viceministras teikdamas savo deklaracijas privačių interesų neatskleidė taip, kaip reikalauja įstatymas.

Finansų ministrei Gintarei Skaistei rekomenduota ateityje nustatant viceministrų kuravimo sritis įvertinti su jų privačiais interesais susijusias rizikas.

G. Norkūnas BNS teigė, kad su komisijos sprendimu dar nėra susipažinęs, jį turėtų gauti per penkias dienas, o kol kas situacijos nekomentuos.

„Šiandien buvo posėdis, kuriame dalyvavau, atsakiau į klausimus, po posėdžio gavau elektroniniu paštu iš VTEK pranešimą, kuriame sakoma – sprendimas, kuriame atsispindės argumentai ir motyvacija, bus pateiktas per penkias darbo dienas. Susipažinęs su sprendimu turbūt ir komentuosiu, o dabar neturiu ką komentuoti. Iš spaudos matau, koks jų sprendimas, bet to tikrai per mažai komentuoti“, – trečiadienį sakė viceministras.

Šiuo metu viceministro deklaracijoje nurodoma, kad 2020 metų spalį jis įsigijo „Ignitis grupės“ akcijų, o jų skaičius nesuteikia reikšmingos įtakos įmonės valdyme.

Apie galimą G. Norkūno interesų konfliktą pirmasis pranešė LRT Tyrimų skyrius. Pernai lapkritį jis paskelbė, kad tiesiogiai už „Ignitis grupės“ veiklą atsakingas finansų viceministras yra jos akcininkas ir gauna dividendų, tačiau tai jo interesų deklaracijoje neatsispindėjo – jis deklaravo tik akcijų pirkimo faktą 2020 metų spalį, kai ministerijoje dar nedirbo.

Viešai kilus klausimams dėl galimo interesų konflikto finansų ministrė G. Skaistė pernai lapkritį pakeitė G. Norkūno kuruojamas veiklos sritis ir „Ignitis grupės“ priežiūrą laikinai pavedė viceministrui Mindaugui Liutvinskui.

G. Skaistė anksčiau yra sakiusi, jog žinojo apie G. Norkūno turimas „Igničio grupės“ akcijas, tačiau dėl to problemų neįžvelgusi. Anot jos, apie akcijas viceministras ją informavo pradėdamas darbą ministerijoje, dėl to vyko konsultacijos su VTEK.

G. Skaistės teigimu, G. Norkūno akcijų paketas yra nedidelis ir esminės įtakos įmonės sprendimų priėmimui turėti negali.