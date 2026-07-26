VTEK: Veterinarijos farmacijos asociacija vykdė neteisėtą lobistinę veiklą

Tyrimą atlikusi VTEK nustatė, kad asociacija šių metų balandžio pabaigoje Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) pateikė raštą dėl iš registro išbrauktų veterinarinių vaistų ir teikė siūlymus dėl teisinio reguliavimo pakeitimų.
„Asociacija, kuri vienija ne tik fizinius asmenis bet ir verslo tikslų siekiančius juridinius asmenis, nebūdama įrašytą į lobistų sąrašą, VMVT pateikė konkrečius pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo keitimo – siūlė nustatyti pereinamuosius laikotarpius veterinariniams vaistams, numatyti jų taikymo kriterijus, keisti informavimo rinkos dalyviams tvarką“, – pranešime nurodė komisija.
Tokie veiksmai, VTEK vertinimu, atitiko lobistinės veiklos požymius. Todėl galiausiai komisija pripažino, kad asociacija pažeidė Lobistinės veiklos įstatymo nuostatas, ir rekomendavo jai kreiptis dėl įrašymo į lobistų sąrašą bei surašė administracinio nusižengimo protokolą.
Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.
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