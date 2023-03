„Vynoteka“ plečia žemėlapį: nauja parduotuvė – Sargėnuose

Naudingas priminimas

Žmonių pasitikėjimas įkvepia ir skatina eiti į priekį, todėl prieš palydint senuosius metus, lapkričio pabaigoje, Pramonės pr. 14, Žaliojoje galerijoje duris atvėrė antroji šalyje „Vynoteka Bazė“. Ją per ganėtinai trumpą laiką spėjo pamėgti ir miestiečiai, ir Kauno svečiai. Paklausti, kodėl, jie lenkia pirštus ir vardija pranašumus. Žmonėms svarbu kainos ir kokybės santykis. Be to, galimybė rinktis.

Lentynose gausu ne tik įvairių gėrimų, bet ir prie jų derančių užkandžių: konservuotų alyvuogių ir užtepėlių, duonos trapučių ir bulvių traškučių, ikrų ir jūros gėrybių, rūkytų dešrelių ir vytintų kumpių, sūrio ir jo gaminių, šokoladų ir sausainių, sulčių ir kavos.

Patogi savo lokacija, patraukli asortimentu, „Vynoteka Bazė“ prie pirkėjų prisitaikė ir darbo valandomis, todėl, priešingai nei daugumoje šalia esančiame prekybos miestelyje „Urmas“ veikiančių parduotuvių, „Vynoteka Bazė“ dirba ilgiau. Darbo dienomis ir šeštadieniais lankytojai laukiami iki 20 val., sekmadieniais – iki 15 val.

Naujas šeimos narys

Tie, kuriems „Vynoteka Bazė“ nepakeliui, į savo maršrutą turėtų įtraukti dar vieną adresą – Vandžiogalos pl. 20. Kovo 10 d. čia atsidarė nauja „Vynoteka“.

Daugiau kaip 100 parduotuvių per visą Lietuvą skaičiuojantis tinklas ir toliau lieka ištikimas savo tradicijoms, todėl naujoji parduotuvė atspindi visa tai, kas geriausia ir kuo norisi dalytis su pirkėjais.

Parduotuvės erdvės – modernios, apšvietimas – jaukus akiai, lentynos – patogiai išdėstytos, prekės – lengvai pasiekiamos. Čia rasite didelį prekių pasirinkimą, patrauklias kainas, geras nuolaidas ir profesionalų, draugišką personalą. Jis ne tik padės nepasimesti prekių gausoje, bet ir patars, koks užkandis dera prie vieno ar kito gėrimo, ką dovanoti vyrui, kuris viską turi, arba moteriai, kuri nežino, ko nori. Gal tai taurių rinkinys? Gal dekoratyvinis butelis, kuris virs svetainės bufeto puošmena!

Kiekvieno skoniui

Naujoji parduotuvė „Vynoteka“, Vandžiogalos pl. 20, pirkėjus kviečia pažinti pasaulio gėrimus ir leistis į gurmanišką užkandžių kelionę. Žinovams turėtų patikti žaliųjų ir juodųjų alyvuogių pasirinkimas, pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus, tikri itališki makaronai ir padažai prie jų, sūriai, mėsos gaminiai, juodieji, raudonieji ikrai ir kiti išpuoselėtų skonių maisto produktai, kurie tiks ir kasdienai, ir savaitgalio pobūviui su draugais, ir šventei. Beje, nepamirškite, kad artinasi Velykos! Pradėkite joms ruoštis iš anksto!

Naujoji parduotuvė Sargėnuose dirba kiekvieną dieną. Pirmadieniais–šeštadieniais – nuo 10 iki 20 val., o sekmadieniais – nuo 10 iki 15 val.

Ragaukite ir mėgaukitės su „Vynoteka“!