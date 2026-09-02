Vyriausybė: 300 mln. eurų CO2 terminalas – energetikos sistemos dalis

Tai numato Energetikos įstatymo pakeitimai, kurie bus teikiami Seimui.
Pagal siūlomą apibrėžimą, CO2 terminalas būtų atviros prieigos infrastruktūros kompleksas, kuriame iš skirtingų ūkio subjektų surinktas anglies dioksidas būtų priimamas, laikinai laikomas ir perduodamas transportuoti į geologines saugyklas, kitas transportavimo sistemas arba panaudoti pramonėje.
Energetikos ministerijos parengtu projektu anglies dioksido terminalą siūloma priskirti energetikos bei valstybinės svarbos energetikos objektams. Tokiu būdu siekiama sukurti teisinį pagrindą CO2 surinkimo, transportavimo ir laikino laikymo infrastruktūros vystymui Lietuvoje.
Šiuo metu šalies teisės aktuose anglies dioksido terminalas ir jo infrastruktūra nėra reglamentuojami kaip energetikos sistemos dalis.
Aiškinamajame rašte nurodoma, kad CO2 surinkimo technologijas Lietuvos pramonės įmonėse prognozuojama pradėti diegti per artimiausius 1–2 metus.
Surinktas anglies dioksidas per terminalą galėtų būti išgabenamas į ilgalaikio geologinio saugojimo vietas, pavyzdžiui, jau veikiančias Šiaurės jūroje.
Terminalą numatoma įrengti Klaipėdoje. Energetikos ministerijos vertinimu, jis galėtų būti naudojamas ne tik Lietuvos įmonių – šalis ateityje galėtų tapti regioniniu CO2 surinkimo ir transportavimo centru, aptarnaujančiu ir kitų Baltijos valstybių pramonę.
Ministerija skaičiuoja, kad vien cemento pramonės CO2 surinkimo ir transportavimo projektai galėtų sudaryti prielaidas Lietuvoje išmetamą anglies dioksido kiekį sumažinti 20 mln. tonų. Ateityje prie sistemos galėtų jungtis ir kiti sunkiai dekarbonizuojami sektoriai, tarp jų trąšų ir chemijos pramonė.
Kaip skelbė ELTA, užpernai Lietuvoje pasirašytas memorandumas, kuriuo įkurta anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijos (CCS/CCUS) platforma.
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