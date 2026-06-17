Vyriausybė: Maisto ir veterinarijos tarnybos vadovė nepadarė nusižengimo

Tokią išvadą priėjo tyrimą atlikusi komisija. Jis atliktas pagal darbuotojos skundą, kuri buvo atleista 2024 metais tarnybos reformos metu.
Pasak komisijos, nors teismai nutarė, kad atleidimas buvo neteisėtas, vien to nepakanka A. Mikalauskienės tarnybinei kaltei konstatuoti.
BNS rašė, kad žemės ūkio ministras Andrius Palionis jau buvo sudaręs komisiją ir jai rekomendavus pasiūlė Vyriausybei skirti A. Mikalauskienei nuobaudą – pastabą už tarnybinį nusižengimą bei pareikalauti atlyginti valstybei padarytą žalą.
Tuo metu Vyriausybės kanceliarijos Personalo valdymo skyriaus vedėja ir premjerės sudarytos komisijos pirmininkė Renata Sadzevičiūtė-Vilkelė yra sakiusi, kad komisijos tyrimas bus platesnis, ji priims galutinį sprendimą, o ministerijos parengtas Vyriausybės nutarimo projektas dėl nuobaudos buvo pateiktas „ne pagal teisės aktus“.
BNS rašė, kad Vyriausybė sausio pabaigoje pritarė „Nemuno aušros“ deleguoto ministro vadovaujamos ŽŪM iniciatyvai atlikti Maisto ir veterinarijos tarnybos veiklos patikrinimą.
I. Ruginienė tuomet teigė, kad auditas rodo atsakingą Vyriausybės požiūrį į valstybės institucijas.
Tuo metu tarnyba per teismą siekė pripažinti neteisėtu ir panaikinti Vyriausybės sprendimą vertinti tarnybos veiklą, tačiau Regionų administracinis teismas gegužės 20 dieną atsisakė priimti tarnybos skundą.
Naujausi komentarai