Vyriausybė pritarė didesnei dirbančiųjų skaitmeninėse darbo platformose apsaugai

Pataisomis siekiama užtikrinti didesnį skaitmeninėse platformose dirbančių žmonių teisių ir algoritminio valdymo skaidrumą, geresnę duomenų apsaugą bei galimybę ginčyti automatizuotų sistemų priimamus sprendimus.
Per skaitmenines darbo platformas daugiausia dirba pavežėjai, maisto ir siuntinių kurjeriai.
Numatoma, kad platformos turės aiškiai informuoti dirbančius asmenis apie naudojamas automatizuotas stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemas, jų veikimą, renkamus duomenis ir kriterijus, pagal kuriuos priimami sprendimai.
Dirbantieji taip pat galės reikalauti automatinių sprendimų paaiškinimo ir prašyti juos peržiūrėti.
Galutiniai automatizuotų sistemų sprendimai, turintys įtakos dirbančio asmens teisėms, pavyzdžiui, dėl paskyros blokavimo, turės būti priimami žmogaus. Platformų naudojamos sistemos taip pat turės būti reguliariai tikrinamos, kad nesukeltų diskriminacijos.
Pataisomis taip pat siekiama teisingiau nustatyti platformose dirbančių asmenų užimtumo statusą – ar jie yra darbuotojai, ar savarankiškai dirbantys asmenys.
Vertinant statusą pirmiausia būtų atsižvelgiama į faktines darbo aplinkybes, o ne į tai, kaip santykiai įvardyti sutartyje.
Platformoms taip pat būtų draudžiama rinkti su darbu nesusijusius ar jautrius duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie emocinę būklę ar asmens veiklą ne darbo metu. Dirbantieji taip pat turėtų teisę gauti ir perkelti savo darbo duomenis, pavyzdžiui, reitingus, į kitą platformą.
„Dirbantis asmuo turi žinoti, kokios algoritminės stebėjimo sistemos taikomos jo darbe, kokius duomenis jos renka ir kuo besivadovaudamos priima sprendimus dirbančiojo atžvilgiu – todėl privalo būti užtikrinamos sąžiningos darbo sąlygos, daugiau skaidrumo ir teisė darbuotojui ginčyti algoritmų sprendimus bei apsaugoti darbuotojo duomenys“, – pranešime teigė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.
„Tikiu, kad ministerijos parengti siūlymai padės siekti šių užsibrėžtų tikslų. Kartu su technologine pažanga turime stiprinti ir darbuotojų teises“, – pridėjo ji.
Europos Sąjungos (ES) duomenimis, skaitmeninėse platformose dirba apie 28 mln. žmonių.
Manoma, kad apie 5,5 mln. jų gali susidurti su neteisingu užimtumo statuso nustatymu. Dėl to visoje ES priimta daugiau kaip 100 teismo ir 15 administracinių sprendimų.
Naujausi komentarai