Žemės paėmimo darbus nuo Kauno link Latvijos už 7,3 mln. eurų atliks trys bendrovės

Už geležinkelio statybas Lietuvoje atsakinga įmonė „LTG Infra“ su konkursą laimėjusiomis įmonėmis pasirašė tai numatančias sutartis, pranešė LTG.
Panevėžio geležinkelio mazge darbus per 26 mėnesius už maždaug 5 mln. eurų atliks „Tyrens Lietuva“, o regioninių stočių ir inžinerinių sistemų teritorijose nuo Kauno iki Latvijos sienos – už maždaug 2,3 mln. eurų – „Atamis“ ir „Projects House“ konsorciumas.
„Žemės paėmimas visuomenės poreikiams – būtinas žingsnis, kad „Rail Baltica“ projektas judėtų į priekį. Ši infrastruktūra atvers naujas galimybes verslui regionuose, skatins investicijas ir sukurs naujų darbo vietų, kartu sustiprindama Lietuvos saugumą, ekonominius ryšius ir susisiekimą su Europa“, – pranešime teigė susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas.
Be to, patvirtintas regioninių stočių vystymo planas – ateityje galės būti įrengta iki 7 regioninių stočių ir stotelių: Vaškų keleivinė stotis, Joniškėlio mišri – prekinė ir keleivinė stotis, Ramygalos, Pasraučių, Ručiūnų keleivinės stotelės, Jonavos prekinė ir keleivinė stotys.
2024 metais Vyriausybė patvirtino Panevėžio geležinkelio mazgo vystymo planą, kuriuo radus sprendimus pavyko išsaugoti visus 23 sodų bendrijoje „Šilas“ esančius namus.
Prieš tvirtinant kiekvieną specialųjį planą buvo rengtos alternatyvos, vyko vieši pristatymai visuomenei, gyventojams teikta informacija apie jų turtą, į klausimus atsakyta ir individualiai, teigiama pranešime.
BNS rašė, jog visą „Rail Baltica“ projektą sujungiant Baltijos šalis su Europa numatyta užbaigti 2030 metais.
„Rail Baltica“ sujungs Taliną, Pernu, Rygą, Panevėžį, Kauną, Vilnių ir Varšuvą, Lietuvoje šis ruožas tęsis 392 kilometrus.
