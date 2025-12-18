E. dienyno ir mokymosi platformų įmonėms – 3,6 mln. eurų baudų

2,7 mln. eurų baudą gavusi „Snowball.xyz pranešė neskųsianti teismui šio sprendimo.
Taryba nustatė, jog grupės „Snowball.xyz“ ir „AL holdingas“, prieš kelerius metus švietimo įstaigoms siūliusios skirtingus e. dienynus ir kelias skaitmenines mokymosi platformas, sudarė kartelį ir pasidalino šias verslo sritis, kad išvengtų konkurencijos.
Grupėms pripažinus pažeidimus solidarios baudos joms buvo sumažintos 15 proc.: „Snowball.xyz“ grupės bendrovėms „Snowball.xyz“, „Šviesa“, „Tavo mokykla“ ir „Ateities pamoka“ skirta 2,7 mln. eurų, „AL holdingo“ grupės bendrovėms „AL holdingas“, „Ugdymo sprendimai“ ir „UNT nuoma“ – 913,3 tūkst. eurų bauda.
„Įmonių grupėms susitarus pasidalinti veiklomis ir nebesiūlyti konkuruojančių produktų, žala buvo padaryta švietimo įstaigoms bei mokiniams ir jų tėvams. Jų pasirinkimo galimybės buvo smarkiai apribotos, nes jiems liko prieinamos iš esmės tik vieno dienyno ir vieno skaitmeninio mokomojo turinio platformų valdytojo paslaugos“, – pranešime sakė tarybos pirmininkė Jolanta Ivanauskienė.
Iki 2020 metų rudens „Snowball.xyz“ grupė valdė „Tamo“ dienyną ir dvi skaitmeninio mokomojo turinio platformas: EMA bei Egzaminatorius.lt, o jos konkurentė „AL holdingo“ grupė – „Eduka“ dienyną ir platformą „Eduka klasė“.
Taryba išsiaiškino, kad 2020 metų rugpjūtį grupės susitarė nebekonkuruoti ir pasidalinti e. dienyno bei mokomojo turinio verslus: „Snowball.xyz“ pasiliko „Tamo“ dienyną, o skaitmeninio mokomojo turinio verslą perleido „AL holdingui“, kuris uždarė „Eduka“ dienyną.
Įgyvendinus sandorį e. dienyno veikla atiteko iki tol didžiausią šios rinkos dalį turėjusiai „Snowball.xyz“ grupei, o skaitmenino mokomojo turinio veikla – iki tol didžiausią šios rinkos dalį užėmusiai „AL holdingo“ grupei.
Konkurencijos taryba taip pat aiškinosi, ar „Snowball.xyz“ ir „AL holdingas“ galėjo sandorį įgyvendinti anksčiau nei 2022 metų kovą, kai pranešė tarybai, tačiau nesurinkus pakankamai įrodymų tyrimas buvo nutrauktas.
Tarybos sprendimas dar gali būti skundžiamas Regionų administraciniam teismui.
„Snowball.xyz“ neskųs tarybos sprendimo siekdama užbaigti procesą
„Snowball.xyz“ grupės vadovas Algirdas Baltaduonis sako, jog 2020 metų pandemijos metu buvo nutarta nutraukti nuostolingai veikusio dienyno veiklą, nes jo metinės pajamos siekė vos 4 tūkst. eurų, o sąnaudos – 343 tūkst. eurų.
Anot jo, tai buvo grįsta verslo logika, tačiau Konkurencijos taryba sandorį interpretavo kaip galimą suderintą veiksmą tarp rinkos dalyvių ir skyrė baudą.
„Sprendimai tuo laikotarpiu buvo priimami itin dinamiškoje ir neapibrėžtoje aplinkoje. (...) Reikėjo reaguoti greitai, spręsti, ką ir kaip vystyti, atsisakyti nuostolingų veiklų. Vertinant retrospektyviai, kai kurie žingsniai šiandien gali atrodyti kitaip nei tuo metu“, – pranešime teigė A. Baltaduonis.
„Įmonė nusprendė koncentruotis į pagrindinę veiklą ir resursų šio sprendimo skundimui neskirti, užbaigti procesą taikiai ir judėti pirmyn“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad Konkurencijos taryba 2022 metų rugsėjį leido investicijų bendrovės „Žabolis ir partneriai“ valdomai bendrovei „Snowball.xyz“ netiesiogiai įsigyti po 100 proc. vadovėlių ir mokomosios literatūros leidyklos „Šviesa“, įmonių „Edukacinio turinio sprendimai“, „Mokomasis turinys“ ir 70 proc. įmonės „Ateities pamoka“ akcijų, tačiau su tam tikrais įsipareigojimais.
Anot tarybos, nagrinėjant sandorį kilo įtarimų dėl grupių sudaryto kartelio.
