Žiniasklaida: lietuvio įmonė Rusijoje planuoja investiciją

Pats verslininkas teigia apie įmonėje vykstančius procesus nežinantis, portalui sakė Rusijoje nesilankęs nuo 2019 metų ir jokių pajamų iš jam priklausančios įmonės negaunantis.
Teigiama, jog Sankt Peterburgo statybos priežiūros tarnyba bendrovei išdavė leidimą statyti beveik 80 tūkst. kv. metrų pakavimo ir įpakavimo įrangos gamyklą.
Miesto valdžia 2022 metais „Tauras-Feniks“ viso ciklo mašinų gamybos projektui suteikė strateginės investicijos statusą.
2025 metų finansinės atskaitomybės duomenimis, „Tauras-Feniks“ gavo 3,35 mlrd. rublių (apie 34,5 mln. eurų) pajamų ir uždirbo 8,6 mln. rublių (apie 89 tūkst. eurų) pelno. 2024 metais bendrovės pelnas siekė 25,8 mln. rublių.
„Tauras-Feniks“ pernai pateko į Rusijos juridinių asmenų registro sudaromą 100 geriausių šalies įmonių sąrašą.
Anot portalo, Rusijos žiniasklaida kaip pagrindinį „Tauras-Feniks“ naudos gavėją buvo įvardijusi kitą Lietuvos pilietį Sigitą Mickų, kuris dabar vadovauja 2010 m. nuo „Tauras-Feniks“ atskirtai Italijos pakavimo įrenginių maisto ir ne maisto pramonei gamintojai „Sigitaspak“.
Lietuvoje S. Mickui priklauso nekilnojamojo turto įmonė „Toyama Solutions“, kurios direktorius – E. Kura.
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