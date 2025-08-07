Žiniasklaida: „Lietuvos geležinkeliai“ sudarė sutarčių su Baltarusijoje dirbančia šveicarų įmone

Portalo žiniomis, pastarosios sutartys buvo sudarytos iki šių metų kovo 19 dienos, kuomet „Lietuvos geležinkelių“ vadovybė uždraudė bet kokius pirkimus iš šalyse agresorėse veiklą vykdančiomis ar kitaip su jomis susijusiomis įmonėmis.
„Lietuvos geležinkeliai“: nefinansuojame nedraugiškų šalių režimų
Bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ savo ruožtu tvirtina, kad sudarydama sutartis su „Stadler Polska“ ir „Stadler Valencia“, buvo užtikrinta, kad gamyboje nebus naudojamos jokios sudėtinės rusiškos ar baltarusiškos kilmės dalys ar žaliavos.
„Tiek elektrinių keleivinių traukinių, tiek krovininių lokomotyvų pirkimo sutartys sudarytos su perkančiosios organizacijos techninę specifikaciją atitinkančiu ir geriausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, laikantis visų Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimų“, – teigiama išplatintame bendrovės komentare.
„Kaip numatyta įstatymu, dėl sutarčių su geriausią pasiūlymą pateikusiais tiekėjais kreiptasi į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (NSK), gautos sandorius leidžiančios išvados. NSK nagrinėja, ar galima sudaryti tokius sandorius, jokių ribojimų nenustatyta, nes traukinių gamybos sutartys sudarytos su Europoje registruotomis bendrovėmis“, – akcentuoja „Lietuvos geležinkeliai“.
Bendrovės teigimu, Šveicarijos traukinių gamybos koncernas „Stadler Rail AG“ yra ne kartą viešai pareiškęs, kad laikosi visų tarptautinių sankcijų reikalavimų. Jis taip pat yra apribojęs savo veiklą Baltarusojoje.
„LTG savo ruožtu užtikrina, kad gaminant ir vėliau eksploatuojant „Stadler“ keleivinius traukinius ir lokomotyvus nebus jokiomis aplinkybėmis bendradarbiaujama su šalimis agresorėmis prieš Ukrainą, tam nėra jokių nei moralinių, nei teisinių prielaidų“, – priduria įmonė.
Praėjusios kadencijos Vyriausybėje dirbęs susisiekimo ministras Marius Skuodis yra minėjęs, kad koncernas „Stadler Rail“ ketina visiškai pasitraukti iš Baltarusijos, tačiau įmonės atstovai patys užsienio žiniasklaidoje patvirtino, kad visiškai pasitraukti neketina ir laukia sankcijų atšaukimo Rusiją remiančiai valstybei.
2022 metais Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, agresorę remiančiai Baltarusijai buvo pritaikytos sankcijos. Koncreno „Stadler Rail“ vadovai joms pakluso, perkeldami didžiąją dalį gamybos į Lenkiją ir Šveicariją, tačiau veiklos nenutraukė.
Šveicarų įmonės gamykloje teikiamos mašinų kėbulų bei detalių gamybos, taip pat inžinerijos paslaugos.
