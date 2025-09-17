Žiniasklaidos akiratyje – buvęs Ingridos Šimonytės patarėjas

Praeityje R. Žylius užėmė ūkio ministro pareigas ir dirbo ne vienoje informacinių technologijų (IT) bendrovėje, o prie I. Šimonytės komandos jis prisijungė 2021 m. vasarį. Jam buvo patikėti atvirų duomenų, skaitmeninės transformacijos ir viešųjų pirkimų klausimai.
Vienas iš klausimų, su kuriuo dirbo praėjusios kadencijos Vyriausybė, buvo Valstybės duomenų valdysenos informacinė sistema, paprasčiau vadinama valstybės duomenų ežeru.
Šiame „ežere“ kaupiami ir valdomi įvairūs valstybės duomenys, o projektas vystomas „Palantir Foundry“ programinės įrangos pagrindu.
Pastebima, kad duomenų ežero projektas ir bendradarbiavimas su „Palantir Technologies“ prasidėjo dirbant Sauliaus Skvernelio Vyriausybei, kuri už „Palantir Foundry“ technologijas sumokėjo 3 mln. eurų.
Projektą tęsė ir valdžią perėmęs konservatorių, laisviečių ir liberalų Ministrų kabinetas. Viešųjų duomenų agentūra 2024-ųjų rudenį pasirašė 42,2 mln. eurų sutartį su „Palantir Technologies Lithuania“ dėl licencijos nuomos iki 2031 m. pabaigos. Licencija buvo pratęsta ir 2021 m. lapkritį, tada už tai sumokėta virš 10 mln. eurų.
Gegužės mėnesį į sutartį su valstybe turinčią bendrovę įsidarbino R. Žylius, kuris valstybės duomenų ežero projektą paminėjo tarp savo nuveiktų darbų kadencijos pabaigą žyminčioje ataskaitoje.
Buvusi ministrė pirmininkė I. Šimonytė aiškino, kad jos vadovaujamai Vyriausybei pradėjus darbą, „Palantir“ kuriamos technologijos jau buvo naudojamos Vyriausybės kanceliarijoje koronaviruso pandemijos valdymui nuo S. Skvernelio Vyriausybės laikų. Ji taip pat tikino, kad R. Žylius nebuvo sprendimų priėmėjas ir nesiryžo teigti, jog jis įsidarbindamas į minėtą bendrovę supainiojo interesus.
„R. Žylius buvo mano patarėjas, tačiau ne sprendimų priėmėjas ir niekaip neįtakojo pasirinkimų, kuriuos įtakojo pasiteisinusi patirtis COVID pandemijos laiku. Mano žiniomis, tokios tarptautinės kompanijos, kaip „Palantir“, pačios turi gana skrupulingas interesų konfliktų vertinimo procedūras, tad esu tikra, kad priimdami sprendimus šį aspektą neabejotinai įvertino taip pat“, – portalui „Delfi“ sakė I. Šimonytė.
R. Žylius tuo metu situacijos nekomentavo, nes, anot jo, bendrovės darbuotojai neturi įgaliojimų dalinti viešų pasisakymų.
„Palantir Technologies Lithuania“ ryšių su žiniasklaida skyrius tuo metu atmetė bet kokius kaltinimus.
„Bet kokie kaltinimai kažkuo nederamu yra melagingi ir visiškai nepagrįsti“, – teigiama „Delfi“ gautame bendrovės atsakyme.
Informaciją apie R. Žyliaus įsidarbinimą paskelbė feisbuko puslapis „Pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“, anonimiškai nagrinėjanti įvairius viešuosius pirkimus.
