Analitikai apie būsto kainų tendencijas: ar gali mažėti?

„Kainos didėja ir šiais metais tos tendencijos per pirmą pusmetį, manau, jos tikrai laikysis ir ta rinka bus pakankamai aktyvi ir kainų augimas turėtų tęstis“, – naujausių SEB makroekonominių prognozių pristatyme antradienį sakė T. Povilauskas.
Jis sako, kad sandorių skaičius ir bendras rinkos aktyvumas turėtų likti panašus, kaip ir pernai.
„Kalbėti nenoriu apie tai, kad mes mušim 2021 metų lygį, manau to nebus. Metai bus turbūt labai panašūs į šiuos metus, kalbant apie aktyvumą“, – sakė T. Povilauskas.
„Kodėl turbūt negali būti dar stipriau, nes tiesiog kainos yra padidėjusios ir įperkamumas jau pradėjo prastėti“, – pridūrė jis.
Anot ekonomisto, galintieji pirkti būstus tą daro dabar ir skuba galvodami apie tai, kad vėliau būstai gali brangti.
„Tie, kas gali pirkti, jie perka dabar, kurie turi resursų. Nepaisant to, kad turbūt faktiškai tie pensijų pinigai tos įtakos didelės ir nepadarys, bet kokią įtaką daro, tai na daro tai, kad žmonės dabar skuba“, – sakė ekonomistas.
„Ir čia yra tos pasekmės, kad žmonės nelaukia ir nori pirkti dabar, nes vėliau bijo, kad bus brangiau“, – teigė jis.
Pasak T. Povilausko, Vilniuje kainų augimas yra lėtesnis negu kituose miestuose, tačiau sostinėje jos yra didesnės.
Jis taip pat kalbėjo, kad antrąjį pusmetį turėtų būti pasiūlos padidėjimas antrinėje rinkoje.
Naujausi komentarai