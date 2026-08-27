„CITUS Nemunas“ jau parduota 95 proc. apartamentų: lietuviai ieško NT investicijos be rūpesčių

Solidi grąža be kasdienių rūpesčių ir paties projekto išskirtinumas – prabangi architektūra, unikalus dizainas bei koncepcija – tapo pagrindiniais akcentais, paskatinusiais investuotojus priimti pirkimo sprendimą. Tai įrodo ir statistika: objektas tapo vienu ryškiausių lyderių Lietuvos kurortuose. Vien jo pardavimai nuo 2025 m. antrosios pusės sudaro apie 20 proc. visos šalies kurortų pirminės rinkos, o 2026 m. šis projektas oficialiai įsitvirtino kaip populiariausias pirkėjų pasirinkimas.
Kodėl Druskininkai patrauklumu nurungia pajūrio kurortus?
Rinkos ekspertai pastebi, kad Druskininkai veikia pagal unikalias taisykles. Priešingai nei pajūryje, kur gyvybė dažniausiai užverda tik vasarą, pietų Lietuvos kurorte ramusis sezonas neegzistuoja. Valstybės duomenų agentūros viešbučių ir motelių užimtumo rodikliai atskleidžia aiškią tendenciją: Palanga Druskininkus pagal lankytojų aktyvumą pralenkia tik vasaros mėnesiais, tačiau bendras metinis pastarojo kurorto rodiklis išlieka kur kas aukštesnis.
2025 m. duomenimis, Druskininkų užimtumas lenkė Palangą visais ketvirčiais, išskyrus trečiąjį, tačiau net ir tuomet Palangoje jis buvo vos 1 proc. didesnis. Tai įrodo, kad Druskininkai nepavaldūs metų laikams ar orų prognozėms – svečius ištisus metus pritraukia išvystyta sveikatinimo infrastruktūra, gamta ir platus pramogų pasirinkimas.
„Citus“ direktorius Šarūnas Tarutis atkreipia dėmesį, kad tokia tvari paklausa sukuria išskirtines sąlygas kapitalo saugumui: „Druskininkai jau seniai peržengė sezoninio kurorto ribas. Investuotojams tai reiškia itin svarbų dalyką – pinigų srautai čia nenutrūksta nei rudenį, nei žiemą. Kai turtas generuoja pajamas visus dvylika mėnesių, investicijos rizikos laipsnis sumažėja, o pajamų srautas išlieka stabilus.“
Be to, naujo būsto pasiūla Druskininkuose išlieka ribota. Įprastai čia per metus pirkėjams pristatoma ne daugiau kaip po vieną nedidelį, iki 50 būstų projektą. Todėl legendinio „Nemuno“ rekonstrukcija reikšmingai papildė naujos statybos asortimentą.
Aparthotelio modelis: aukšta nuomos grąža be jokio operacinio darbo
Įprastai didesnes pajamas generuojanti trumpalaikė nuoma iš savininko reikalauja daug laiko bei pastangų. Tuo tarpu tradicinis ilgalaikis variantas užtikrina ramybę, tačiau siūlo mažesnį pajamingumą. Didžiausias „CITUS Nemuno“ populiarumo postūmis – galimybė suderinti abiejų modelių privalumus.
Aparthotelio principas leidžia visą viešbučio priežiūrą ir administraciją perleisti į profesionalų rankas. Pirkėjui nereikia bendrauti su svečiais, rūpintis patalpų švara ar smulkiu remontu. Visi operaciniai rūpesčiai atitenka valdytojui, o investuotoją pasiekia tik pasyvus finansinis rezultatas.
3 kambarių apartamentų paklausą augina ribota pasiūla
Lietuvių poilsio įpročiai kurortuose keičiasi – norima komforto, todėl žvilgsniai krypsta į didesnio ploto būstus. Tačiau viešbučių rinkoje didžioji dalis pasiūlos iki šiol orientuota į standartinius dviviečius numerius. Didesnei šeimai ar draugų kompanijai tai tampa galvosūkiu – tenka rezervuoti kelis kambarius, o tai stipriai išpučia biudžetą.
Čia išryškėja „CITUS Nemuno“ 3 kambarių apartamentų pranašumas. Poilsiautojai čia gauna ne tik atskirus miegamuosius, bet ir bendrą svetainės bei virtuvės erdvę, užtikrinančią privatumą bei kokybišką laiką kartu.
Apie augančią paklausą liudija ir skaičiai – didesnio ploto apartamentai Druskininkuose demonstruoja vienus aukščiausių užimtumo rodiklių. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 3 kambarių apartamentų užimtumas viršijo 80 proc., o metinis vidurkis siekia apie 53 proc.
„Šiuolaikinis pirkėjas labai tiksliai skaičiuoja du dalykus – realią paklausą ir savo asmeninį laiką. Kai matome, jog erdvūs apartamentai kurorte kainuoja mažiau nei standartinis dviejų kambarių butas sostinėje, o būsto deficitas garantuoja stabilias nuomos pajamas visais sezonais be jokio paties savininko įsitraukimo, sprendimas tampa itin logiškas,“ – sakė Š. Tarutis.
Projektui artėjant prie pabaigos, likusiame 5 proc. asortimente dar galima rasti ir išskirtinių, dvejopai pritaikomų būstų. Šie apartamentai suprojektuoti su dviem atskirais įėjimais, virtuvėmis bei dušo zonomis. Tai leidžia juos naudoti kaip du visiškai nepriklausomus nuomos vienetus, o prireikus – lengvai sujungti į vieną erdvę šeimai.
Paskutiniai 19 iš 372 objektų „CITUS Nemune“ – galimybė užsitikrinti stabilias pasyvias pajamas viename populiariausių šalies kurortų.
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