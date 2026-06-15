„Citus“ tęsia plėtrą Vilniuje: Manerheimo g. iškils naujas gyvenamųjų namų kompleksas

Naujajame komplekse suplanuotas bendras statomas plotas sieks 6 532 kv. metrus. Siekiant atliepti skirtingus pirkėjų poreikius būsimiems gyventojams bus pasiūlyti įvairaus išplanavimo būstai: nuo 1 iki 4 kambarių.
Šis sandoris papildo ambicingus „Citus“ šių metų planus, pagal kuriuos bendrovė Lietuvoje iš viso ketina investuoti 90 mln. eurų, didžiausią dėmesį skirdama būstų vystymui ir naujų objektų įsigijimui. Pasak įmonės vadovo, naujasis pirkinys Manerheimo g. puikiai iliustruoja bendrovės tikslą – atrasti lokacijas, turinčias stiprų potencialą ir gerai išvystytą aplinkinę infrastruktūrą.
„Mūsų strateginis tikslas išlieka aiškus – išlaikyti ir stiprinti pozicijas Vilniaus rinkoje, siūlant likvidų, kokybišką ir šiandienos pirkėjo lūkesčius atitinkantį būstą. 17 mln. eurų investicija į Manerheimo g. projektą leis sukurti subalansuotą aplinką. Matome, kad vidutinio dydžio, jaukūs kvartalai turi savo pirkėją, ieškantį privatumo bei bendruomeniškumo jausmo. Šiuolaikinis vilnietis nebenori kompromisų tarp ramybės ir miesto tempo – jis ieško vietos, kur visa reikalinga kasdienė infrastruktūra būtų šalia jo namų“, – sakė „Citus“ direktorius Šarūnas Tarutis.
„Citus“ vadovas pastebi, kad ši sostinės dalis išlieka viena dinamiškiausių ir greičiausiai besikeičiančių Vilniaus vietų. Dėl patogaus susisiekimo ir paslaugų gausos, Viršuliškės kasmet pritraukia vis daugiau naujų gyventojų, o nekilnojamojo turto vertė čia demonstruoja nuoseklų augimą.
Šiuo metu pradedami aktyvūs naujojo projekto planavimo ir projektavimo darbai, o statybas Manerheimo g. esančiame sklype ketinama pradėti 2028 m. rugpjūčio mėnesį. Projekto plėtra bus vykdoma operatyviai: fizinius statybos darbus numatoma baigti 2029 m. lapkritį.
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