Dilema tarp namo ir buto: kaip priimti sprendimą, kurio netektų gailėtis po kelerių metų?

Vienas didžiausių nuosavo būsto privalumų – saugumo jausmas ir žinojimas, jog investuojama į savo šeimos ateitį. Kitaip nei nuoma, nuosavo būsto paskola leidžia pamažu kaupti asmeninį kapitalą. Kiekviena įmoka tampa investicija į turto vertę, kuri ilguoju laikotarpiu saugo santaupas nuo infliacijos. Tačiau priklausomai nuo būsto tipo, skiriasi ne tik jo kaina, bet ir kasdienės atsakomybės našta.
Užauginę vaikus ieško laisvės nuo buities
Namas, nepriklausomai nuo jo vietos, reikalauja nuolatinio šeimininko dėmesio ir laiko resursų. Kiemo priežiūra, žolės pjovimas, sniego valymas, stogo ar inžinerinių sistemų profilaktika ir lietvamzdžių valymas tampa kasdieniais darbais, kurie greitai ištirpina savaitgalius. Tuo tarpu modernaus daugiabučio gyventojai šiuos rūpesčius perleidžia bendrijai arba pastato administratoriams, o sutaupytą laiką leidžia savo ir šeimos laisvalaikiui.
„Pastebime, kad klientai sprendimą pirkti namą dažnai priima emocingai, ieškodami kuo didesnio ploto. Tačiau po kelerių metų susiduria su logistikos iššūkiais ir laiko trūkumu. Įdomu tai, kad matome ir naują tendenciją: užauginę vaikus ir „atsikandę“ nuolatinio darbo kieme, vyresnio amžiaus žmonės vėl keliasi gyventi į butus mieste. Jie ieško ramybės ir nori laisvą laiką skirti sau, kelionėms bei poilsiui, o ne namo priežiūrai. Gyvenimas naujame daugiabutyje suteikia būtent šią „užrakink ir išskrisk“ laisvę,“ – teigė „Citus“ pardavimų vadybininkė Agata Smyk-Čepinskienė.
Išeitis daugiavaikėms šeimoms
Vis dėlto individualus namas išlieka neginčijamas favoritas tarp šeimų, auginančių du ar daugiau vaikų. Tokiems namų ūkiams itin svarbu turėti pakankamai erdvės, kad kiekvienas šeimos narys turėtų atskirą kambarį. Didmiesčiuose keturių ar penkių kambarių butų pasiūla yra itin ribota, o jų kainos dažniausiai prasilenkia su vidutinio pirkėjo biudžetu. Tokiu atveju nuosavas namas tampa finansiškai pakeliamu sprendimu norintiems erdvesnio būsto.
Be to, auginant keletą vaikų, nuosavas kiemas įgauna visai kitą vertę ir tampa ne našta, o išsigelbėjimu. Saugi, aptverta lauko erdvė leidžia vaikams leisti laiką gryname ore tiesiog namų valdoje, o tėvams suteikia taip reikalingos ramybės bei privatumo, kurį sunku rasti daugiabučio terasoje ar bendro naudojimo kieme.
Sunkiausia, kai poroje nesutampa prioritetai
Ieškodami kompromiso tarp kainos ir ploto, pirkėjai dažnai renkasi sklypus ar namus toliau už miesto bei sodų bendrijose. Iš pirmo žvilgsnio patraukli kaina dažnai slepia esminį trūkumą – išvystytos infrastruktūros nebuvimą.
Tokiuose rajonuose dažnai trūksta ne tik asfaltuotų kelių, šaligatvių ar apšvietimo, bet ir viešojo transporto. Net jei šalia yra autobusų stotelė, maršrutai kursuoja retai. Rezultatas – vaiko kelionė į mokyklą viešuoju transportu gali užtrukti valandą ar ilgiau. Tuomet tėvams tenka prisiimti vairuotojo vaidmenį: ryte vežti vaikus į pamokas, o vakare vėl važiuoti jų pasiimti.
Ilgos valandos automobilių spūstyse kai kuriems nusveria gyvenimo gamtos apsuptyje privalumus. Tuo tarpu būstas mieste leidžia naudotis išvystyta infrastruktūra, kurioje mokyklos, darželiai ir paslaugos pasiekiami pėsčiomis. Tiesa, yra žmonių, kurie nuosavo namo ir privatumo jokiu būdu nemainytų į butą, net jei važiuoti iki miesto centro trunka valandą ar ilgiau.
„Teisingo atsakymo čia nėra. Blogiausia būna tuomet, kai poroje vienam svarbu miškas ir ramybė, o kitam norisi gyventi arti restoranų ir renginių, kai vienas mėgsta darbuotis šiltnamyje, o kitas nori ramiai balkone skaityti knygas. Nesvarbu ką pasirinksite – namą, kotedžą ar butą, svarbu, kad pasirinkimas atitiktų šeimos gyvenimo būdą ir lūkesčius“, – teigė „Citus“ pardavimų vadybininkė.
Finansinis likvidumas ir saugumo jausmas
NT ekspertų teigimu, kol kas didžiuosiuose Lietuvos miestuose butas išlieka gerokai likvidesnis turtas. Sumos, kurios reikia įsikelti į įrengtą butą dažniausiai yra mažesnė, o prireikus keisti gyvenamąją vietą, butą mieste išnuomoti arba parduoti pavyksta nepalyginamai greičiau nei individualų namą užmiestyje.
Be to, perkant ar statant namą išlaidas sudaro ne tik vidaus apdaila, bet ir lauko darbai: tvora, apželdinimas. Didesnių finansų reikia ir norint užsitikrinti nuosavo namo saugumą: pastatyti kameras, įvesti signalizaciją, užsisakyti namo draudimą.
Galutinis sprendimas visada priklauso nuo individualaus gyvenimo etapo. Jei pirmenybė teikiama privatumui, dideliam sklypui ir esate pasirengę paaukoti laiko logistikai bei aplinkos priežiūrai, namas užmiestyje bus teisingas pasirinkimas. Tačiau ieškantiems balanso tarp laiko taupymo, saugumo, miesto tempo ir finansinio mobilumo, modernus butas išlieka praktiškiausia alternatyva be didelio galvos skausmo.
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