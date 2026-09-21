Investicinis būstas studentui: kaip suderinti vaiko komfortą ir šeimos finansinę grąžą?

Finansinis išprusimas keičia įpročius
Šio pokyčio priežastis – vis stiprėjantis visuomenės finansinis raštingumas. Šiuolaikiniai tėvai pasidarė finansiškai labiau išprusę, o apie įvairius būdus investuoti bei įdarbinti turimą kapitalą susimąsto daug dažniau nei prieš dešimtmetį. Vaiko studijos didmiestyje tampa nebe išlaidų eilute, o viena iš galimybių pradėti ar išplėsti šeimos investicinį portfelį.
„Vidutinė 1–2 kambarių buto nuoma Vilniuje ar Kaune siekia 600–800 eurų per mėnesį. Per ketverius bakalauro studijų metus vien nuomai išleidžiama apie 24–38 tūkst. eurų. Šie pinigai tiesiog ištirpsta rinkoje. Pirkdami įgyjate nuosavybę, uždirbate ne tik iš nuomos, kuri tikėtina padengia paskolą, bet ir iš vertės prieaugio“, – pasakojo įmonės „Citus“ direktorius Šarūnas Tarutis.
Pasak NT eksperto, klientai ieško ne tik finansinės naudos, bet ir psichologinės ramybės – tėvai jaučia, kad nuosavame bute jaunas žmogus jausis saugesnis, turės daugiau komforto.
Jei tėvai turi galimybę panaudoti santaupas pradiniam įnašui ir paimti būsto paskolą, studijų metai tampa laiku, kai dengiamas nuosavo turto kreditas, o ne kito asmens investicija. Baigus mokslus, būstas pradeda generuoti pasyvias nuomos pajamas arba dengia savo išlaikymą.
NT eksperto patarimas: nepirkite sau – rinkitės kaip investuotojai
Didžiausia tėvų daroma klaida – būsto rinkimasis pagal savo asmeninį skonį, pamirštant, kad šiam pirkiniui būtina taikyti griežtus investicinius kriterijus. Įmonės „Citus“ direktorius Š. Tarutis pabrėžia, kad investicinis būstas reikalauja kitokio požiūrio nei emocinis pirkimas sau.
Vidutinė 1–2 kambarių buto nuoma Vilniuje ar Kaune siekia 600–800 eurų per mėnesį. Per ketverius bakalauro studijų metus vien nuomai išleidžiama apie 24–38 tūkst. eurų. Šie pinigai tiesiog ištirpsta rinkoje. Pirkdami įgyjate nuosavybę, uždirbate ne tik iš nuomos, kuri tikėtina padengia paskolą, bet ir iš vertės prieaugio.
„Perkant būstą vaikui-studentui, svarbiausia išlaikyti šaltą protą ir nepasiduoti asmeniniams simpatijų kriterijams. Idealus pasirinkimas yra 1–2 kambarių, 25–40 kv. m plotą siekiantis butas, kurio svarbiausias akcentas – ne prabanga, o likvidumas ir vieta. Taip pat svarbu galvoti apie turto universalumą: būstas turi tikti ne tik jūsų vaikui, bet ir ateities nuomininkams – jaunoms poroms, dirbantiems specialistams ar kitiems studentams. Galiausiai, apsvarstykite, ar turtas bus lengvai prižiūrimas. Visuomet patariame rinktis kokybiškas, nusidėvėjimui atsparias medžiagas, kad išsikrausčius studentui turtas būtų iškart paruoštas nuomai be papildomų investicijų į kapitalinį remontą,“ – teigė Š. Tarutis.
Rizikų valdymas ir alternatyvos
Toks pirmojo būsto pasirinkimas savarankiško gyvenimo etape yra ne tik patogus ar finansiškai protingas, bet turi ir edukacinę vertę. Jaunas žmogus išmoksta atsakomybės: pavyzdžiui, pats moka komunalinius mokesčius ar dengia dalį įmokos. Devyniolikmečiui tai tampa praktine finansinio raštingumo pamoka. Kartu tėvai užsitikrina ramybę – vaikas gyvena saugioje aplinkoje ir nepriklauso nuo nuomotojų nuotaikų ar netikėto sutarties nutraukimo.
Prieš galutinai nuspręsdami, ar tokio tipo investicija jums tinka nepamirškite įsiverti rizikas. Jei trūksta kapitalo pradiniam įnašui, nebūtina taikytis į tradicinį būstą – galima svarstyti mažesnės kvadratūros loftus arba pirkti turtą kartu su bendrasavininkiais.
Taip pat reikia įvertinti, kad jauno žmogaus planai kinta: po studijų jis gali nuspręsti išvykti į užsienį ar persikelti į kitą miestą. Būtent todėl pasirinktas NT privalo būti lengvai išnuomojamas kitiems – taip investicija išlieka tvari nepriklausomai nuo gyvenimo posūkių.
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