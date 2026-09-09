Lietuviai graibstė būstus: sandorių skaičius smarkiai išaugo

Vien rugpjūtį įregistruota 12,2 tūkst. NT sandorių – 5,4 proc. daugiau nei prieš metus (11,6 tūkst.), tačiau 5,7 proc. mažiau nei liepą (12,9 tūkst.), trečiadienį pranešė Registrų centras.
„Rugpjūtis buvo dar vienas šių metų mėnuo, kuomet NT sandorių rinkoje neblėsta įprastas praktiškai visus šiuos metus besitęsiantis aktyvumas. Šiemet tiek visoje rinkoje, tiek atskiruose NT segmentuose matomas stabilus 5–7 proc. sandorių skaičiaus augimas. Tikėtina, kad panašų rinkos aktyvumą matysime ir šių metų pabaigoje“, – pranešime sakė centro duomenų analitikas Paulius Rudzkis.
Šiemet šalyje įregistruota 24,7 tūkst. butų pardavimų – 1,7 proc. daugiau (24,3 tūkst.), o vien rugpjūtį – 3,2 tūkst. – beveik tiek pat, kiek pernai, bet 5,3 proc. mažiau nei liepą. Vilniuje įregistruota per 8 mėnesius įvyko 8,8 tūkst. sandorių (2,4 proc. daugiau), Kaune – 3,3 tūkst. (0,3 proc. mažiau), Klaipėdoje – 2,1 tūkst. (tiek pat).
Sausį–rugpjūtį įregistruota ir 9,1 tūkst. individualių namų pardavimų – 8,7 proc. daugiau (8,4 tūkst.), vien rugpjūtį – 1,4 tūkst., arba 9,8 proc. daugiau nei prieš metus, bet 2,6 proc. mažiau nei liepą.
Be to, pasikeitė 43,1 tūkst. žemės sklypų savininkų – 6,9 proc. daugiau (40,3 tūkst.), o vien rugpjūtį – 5,7 tūkst. – atitinkamai 6,3 proc. daugiau ir 4,6 proc. mažiau.
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