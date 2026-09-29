Paramai jaunų šeimų pirmajam būstui – 800 prašymų, numatoma skirti šešis milijonus eurų

Kaip skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės prašymus pradėjo nagrinėti pirmadienį – jie turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų – bus patenkinti visi reikalavimus atitinkantys prašymai, pateikti rugsėjo viduryje skelbto kvietimo metu.
Pasak ministrės Ingos Ruginienės, šeimų kūrimasis regionuose yra vienas valstybės prioritetų.
„Nuosavi namai yra būtini, kad šeimos jautųsi saugios, galėtų augti ir stiprėti. Be to, parama jaunoms šeimoms kartu prisideda prie regionų stiprinimo ir demografinių iššūkių sprendimo“, – pranešime sakė I. Ruginienė.
Kaip rašė BNS, šeimoms be vaikų ar auginančioms vieną vaiką teikiama 10 proc. subsidija, du vaikus – 12,5 proc., tris ir daugiau vaikų – 15 proc. Paskola negali būti didesnė kaip 87 tūkst. eurų, o įsigyjamo būsto vertė – ne daugiau nei 120 tūkst. eurų.
Jauna šeima laikomi sutuoktiniai, taip pat registruoti partneriai arba vienas vaikus auginantis tėvas ar mama iki 36 metų.
Vyriausybės siūlomame vadinamajame paramos šeimai pakete žadama apie 67 mln. eurų padidinti paramą šeimų pirmajam būstui.
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