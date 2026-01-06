Registrų centras: ar įkaitusiai NT sandorių rinkai šiemet turės įtakos mokestiniai pakeitimai

Vien gruodį įregistruota 11,3 tūkst. sandorių – 17,6 proc. daugiau nei prieš metus (9,6 tūkst.) ir 1,5 proc. mažiau nei lapkritį (11,4 tūkst.), antradienį skelbia Registrų centras.
Registrų centro duomenų analitikas Paulius Rudzkis sako, jog metų pabaigoje NT rinka tradiciškai suaktyvėja, nes dalis pirkėjų iki metų pabaigos galbūt nori užbaigti pradėtus NT įsigijimo sandorius.
„Apskritai praėjusiais metais rinka buvo aktyvi, o šį aktyvumą skatino palanki skolinimosi aplinka ir geri gyventojų lūkesčiai. Šiais metais bus įdomu stebėti, kaip NT sandorių rinkai atsilieps mokestiniai pakeitimai ir tai, kokia dalis gyventojų iš antros pensijų pakopos atsiimtas lėšas nuspręs skirti įsigyti būstui“, – pranešime sakė P. Rudzkis.
Pernai įregistruota 37,1 tūkst. butų pardavimo sandorių – 22,6 proc. daugiau nei užpernai, o vien gruodį – 3,1 tūkst. – 20,9 proc. daugiau nei prieš metus ir 0,7 proc. daugiau nei lapkritį. Vilniuje per metus parduota 13,2 tūkst. butų (29,3 proc. daugiau), Kaune – 5,1 tūkst. (13,9 proc. daugiau), Klaipėdoje – 3,1 tūkst. (16,6 proc. daugiau).
Be to, 2025-aisisis parduota 13 tūkst. individualių namų – 17,6 proc. daugiau, o gruodį – 1,1 tūkst. – 25,3 proc. daugiau nei prieš metus ir 2,3 proc. mažiau nei lapkritį.
Žemės sklypų parduota 61,9 tūkst. – 11,7 proc. daugiau, o gruodį – 5,2 tūkst. – atitinkamai 12,5 proc. daugiau ir 2,8 proc. mažiau.
