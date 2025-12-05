Registrų centras fiksuoja suaktyvėjimą NT rinkoje: lietuviai skuba įsigyti būstus?

Pasak jo, vien tik per šių metų lapkritį įregistruota 11,4 tūkst. NT sandorių – 3 proc. daugiau nei pernai lapkritį (11,1 tūkst.).
„Pagal įregistruotus NT sandorius šie metai jau aplenkė pastaruosius dvejus metus. Jei gruodis nepateiks kažkokių staigmenų, šių metų bendras rezultatas turėtų būti panašus į 2019-2022 metų skaičius, išskyrus 2021 metais užfiksuotą visų laikų rekordą“, – pranešime sakė Registrų centro duomenų analitikas Paulius Rudzkis.
Registrų centro duomenimis, šiemet visoje šalyje įregistruota 34 tūkst. butų pardavimų – 22,8 proc. daugiau nei 2024 metų sausį–lapkritį, kai buvo įregistruota 27,7 tūkst. butų sandorių. Vien per lapkritį įregistruota 3,1 tūkst. butų sandorių, arba 7,2 proc. daugiau nei prieš metus.
Vilniuje šiemet įregistruota 12 tūkst. butų pardavimų, arba 29,9 proc. daugiau nei 2024 metų pernai tuo pačiu laikotarpiu, Kaune – 4,7 tūkst. (14,5 proc. daugiau), Klaipėdoje – 2,9 tūkst. (16 proc. daugiau), Šiauliuose – 1,4 tūkst. (23 proc. daugiau), Panevėžyje – 1 tūkst. (18,6 proc. daugiau).
Per vienuolika šių metų mėnesių Lietuvoje taip pat įregistruota 11,9 tūkst. individualių gyvenamųjų namų pardavimų (16,9 proc. daugiau nei prieš metus). Vien lapkričio mėnesį įregistruota 1,1 tūkst. gyvenamųjų namų sandorių, arba 1,6 proc. daugiau nei pernai lapkritį.
Šiais metais visoje šalyje įregistruota ir 56,6 tūkst. žemės sklypų savininkų pasikeitimų – 11,6 proc. daugiau nei 2024 metų sausį–lapkritį, kai buvo įregistruota 50,7 tūkst. žemės sklypų sandorių. Vien tik lapkričio mėnesį įregistruota 5,4 tūkst. žemės sklypų sandorių, arba 2,2 proc. mažiau nei prieš metus.
