Titas Kecorius pereina į „Civinity Engineering“ valdybą, įmonei vadovaus Mindaugas Jankauskas

Viena T. Kecoriaus atsakomybės sričių valdyboje bus veiklos Jungtinėje Karalystėje plėtra ir priežiūra. Jis taip pat dalyvaus ieškant naujų rinkų bei galimų įsigijimų, vertins jų naudą bendrovei. Ryšiai su strateginiais partneriais ir investuotojais išliks jo darbo dalimi.
„Su strateginiais partneriais dirbsiu ir toliau. Mums svarbus per bendrą darbą sukurtas pasitikėjimas, todėl šiuos santykius noriu išlaikyti ir plėtoti. Perdavęs kasdienį vadovavimą Mindaugui, galėsiu daugiau laiko skirti naujoms rinkoms ir bendrovės augimo galimybėms. Palaikysiu jį perimant atsakomybę už įmonę ir komandą“, – sako T. Kecorius.
Dirbdamas valdyboje T. Kecorius dalyvaus formuojant ilgalaikę bendrovės strategiją, vertins jos pasirengimą plėtrai ir veiklos rezultatus. Už strategijos įgyvendinimą, kasdienius sprendimus ir bendrovės rezultatus bus atsakingas naujasis direktorius.
Nuo pastatų sistemų inžinieriaus iki tarptautinių komandų valdymo
M. Jankauskas inžinerijos ir gamybos sektoriuose dirba daugiau kaip 15 metų. Profesinę karjerą jis pradėjo kaip pastatų sistemų inžinierius, vėliau vadovavo inžinerinėms komandoms ir gamybinei organizacijai. Didžiąją patirties dalį sukaupė tarptautinėse įmonėse, dirbdamas su projektais Europos Sąjungos šalyse ir kituose žemynuose.
Devynerius metus jis dirbo logistikos automatizavimo bendrovėje „Dematic“, kur koordinavo inžinerinio skyriaus darbą Lietuvoje ir buvo atsakingas už Vilniaus padalinio veiklą. Penkerius metus vadovavo bendrovei „Mikron Kaunas“. Per savo karjerą M. Jankauskas taip pat dirbo su tokiomis tarptautinėmis įmonėmis kaip „Novo Nordisk“, „Amazon“ ir „Tesco“.
Naujasis vadovas yra įgijęs elektros inžinerijos magistro laipsnį ir baigęs aukščiausio lygio vadovams skirtas BMI Executive MBA studijas.
Naujojo vadovo dėmesys – komandai ir darbo organizavimui
M. Jankauskas perims atsakomybę už „Civinity Engineering“ projektų įgyvendinimą ir finansų valdymą. Vadovaudamas komandai jis rūpinsis darbuotojų kompetencijų ugdymu, procesų tobulinimu ir skaitmeninimu. Valdybai teiks siūlymus dėl bendrovės strateginių tikslų bei augimo krypčių.
„Man svarbu, kad įmonei augant jos komandos galėtų sklandžiai dirbti kartu. Skirsiu dėmesio procesų tobulinimui ir skaitmeniniams sprendimams, kurie palengvina kasdienį darbą. Norime stiprinti pozicijas tarptautinėje rinkoje, todėl kartu turime auginti specialistų kompetencijas ir plėtoti ilgalaikius santykius su klientais“, – sako M. Jankauskas.
Pasikeitus vadovui, bendrovės įsipareigojimai klientams išlieka. Kasdienį darbą su užsakovais ir projektų įgyvendinimą organizuos M. Jankausko vadovaujama komanda, o T. Kecorius toliau atstovaus bendrovei santykiuose su strateginiais partneriais.
Apie „Civinity“ grupę
„Civinity“ jungia gyvenamųjų ir komercinių pastatų priežiūros, inžinerinių bei skaitmeninių paslaugų verslus. Grupė veikia Lietuvoje, Latvijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kroatijoje ir Slovėnijoje. Audituotos „Civinity“ grupės pajamos 2025 metais siekė 100,4 mln. eurų, EBITDA – 8,3 mln. eurų.
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