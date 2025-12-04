„YIT Lietuva“ pradeda antrąjį „Matau Kauną“ etapą: Aleksote kyla dar vienas kokybiškas namas

Aleksotas – sparčiai besikeičianti miesto dalis
„Kaunas sparčiai keičiasi – miestas plečiasi į abi Nemuno puses, o Aleksotas tampa viena patraukliausių vietų gyventi. „Matau Kauną“ projektas įkūnija šią miesto transformaciją – tai ne tik modernūs, energiją taupantys būstai, bet ir naujas požiūris į gyvenimo kokybę, bendruomeniškumą bei darnų judumą. Kurdami šį kvartalą siekiame, kad jis būtų patogus gyventi šiandien ir tvarus rytoj – nuo energijos vartojimo efektyvumo iki mažesnio CO₂ pėdsako, kurį užtikrina atsakingi statybos ir aplinkos sprendimai. Projektą įvertino ir pirkėjai – „Matau Kauną“ yra perkamiausių Kauno NT projektų dešimtuke“, – sakė Kęstutis Vanagas, „YIT Lietuva“ generalinis direktorius.
Komfortas ir šiuolaikiniai sprendimai
Kaip ir pirmuosiuose projekto namuose, naujasis yra statomas užtikrinant maksimalų komfortą gyventojams: A+ energinė klasė, grindinis šildymas, dideli langai iki grindų, bus įrengta rekuperacijos sistema, o apšvietimo ir jėgos kabeliai butuose ant lubų montuojami paslėptu būdu. Butai turės erdvius, daugiau kaip 10 kv. m balkonus, o pastato prieigos bus stebimos vaizdo kameromis. Parkavimo vietos bus įrengtos tiek po namu, tiek antžeminėse aikštelėse. Butų kainos šiame etape – nuo 2520 eurų už kvadratinį metrą. Statybos darbai jau pradėti ir bus užbaigti kitų metų pabaigoje. Butai šiame projekte šiais metais patenka į TOP 10 perkamiausių būstų sąrašą Kaune.
Kvartalas, įsiliejantis į gamtą ir miesto struktūrą
Projektas „Matau Kauną“ vystomas daugiau nei 10 hektarų teritorijoje. Iš viso čia suplanuoti 34 pastatai, kuriuose įsikurs apie 1600 butų. Kvartale vyraus 4–8 aukštų užstatymas, derantis su aplinkinės teritorijos masteliu ir išlaikantis vientisą panoramą. Teritoriją supa natūrali žalioji aplinka – šalia esantis Antakalnio parkas, pėsčiųjų ir dviračių takai, jungiantys kvartalą su miesto centru ir Nemuno sala. Šalia plėtojami svarbūs miesto projektai – Inovacijų pramonės parkas, M. K. Čiurlionio koncertų salė, vykdoma H. ir M. Minkovskių gatvės rekonstrukcija, statomas naujasis pėsčiųjų tiltas į Nemuno salą.
Projekto plėtra paremta ir „15 minučių miesto“ principu, kurį „YIT Lietuva“ nuosekliai taiko visuose projektuose. Gyventojams svarbiausios vietos – darželis, parduotuvė, viešasis transportas, rekreacinės zonos – pasiekiama per 15 minučių. Tokia struktūra mažina priklausomybę nuo automobilio, o kartu atliepia prioritetą kurti patogias, kompaktiškas gyvenamąsias teritorijas. Geros jungtys su centru bei Nemuno sala leis patogiai derinti kasdienius maršrutus ir daugiau laiko leisti šalia namų.
„Matau Kauną“ – tai ne tik modernus gyvenamasis projektas, bet ir svarbi Aleksoto rajono transformacijos dalis. Čia bus gerinama infrastruktūra, o patogią kasdienybę papildys žalieji sprendimai ir architektūrinė įvairovė.
Skirtingi charakteriai, vieninga vizija
Visą teritoriją planuojama suskirstyti į dešimt skirtingo identiteto kvartalų, kuriuos kuria keturios architektų komandos, siekiančios sukurti harmoningą, įvairovės ir bendruomeniškumo kupiną miesto dalį. Centrinė rajono erdvė bus aktyviausia – čia numatyta didžiausia funkcinė įvairovė, komerciniai pirmieji aukštai ir viešosios erdvės, kviečiančios leisti laiką bendruomeniškai. Kitos erdvės bus ramesnės, labiau orientuotos į kasdienius gyvenimo poreikius.
„YIT Lietuva“ yra Suomijos kapitalo bendrovė, priklausanti vienai didžiausių Šiaurės Europos statybos grupių „YIT“. Šiuo metu Vilniuje bendrovė vysto „Naujojo Skanseno“ ir „Virš šilų“ kvartalus, rudenį pradėjo vystyti naują projektą „Sutartinės“ J. Basanavičiaus gatvėje. Kaune bendrovė tęsia „Piliamiesčio“ kvartalo dešiniojoje Neries krantinėje plėtrą – šis projektas, remiantis „Citify“ duomenimis, šiemet yra vienas perkamiausių būsto projektų Kaune.
