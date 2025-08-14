Priešmokyklinis pirkinių bumas: ką perka lietuviai?

Žmonės išmoko labiau planuoti
„Kesko Senukai Digital“ komercijos vadovo teigimu, priešmokyklinis apsipirkimas prasideda dar liepą, o ne tik rugpjūtį.
„Liepą daugiausia perkamos išmaniosios technologijos – telefonai, kompiuteriai – ir pardavimai išauga iki 30 proc. Rugpjūtį pirkimų tempas dar labiau įsibėgėja. Vėliau prie sąrašo prisideda baldai, apšvietimas, interjero prekės ir buitinė technika, kurių paklausa išlieka didelė ne tik rugpjūtį, bet ir rugsėjį“, – situaciją komentavo A. Kšivec.
V. Rimeikis pažymi, kad „Inbank“ finansų įstaiga nefiksuoja reikšmingų pokyčių, tad situacijos negalėtų pavadinti antrų Kalėdų efektu.
„Mums gal tai tik ketvirta pozicija pagal pardavimų aktyvumą. Šiuo metu labai aktyvūs tie partneriai, kurie pardavinėja IT ir elektroninę techniką, baldus. Šioje srityje matome aktyvumą, tuo tarpu kiti segmentai, su kuriais dirbame, šiek tiek yra prislopę, nes dėmesys dabar – pasiruošimui naujiems mokslo metams. Paskutiniu metu pastebiu, kad žmonės išmoko labiau planuoti. Anksčiau pasiruošimas prasidėdavo dvi savaitės prieš rugsėjį. Dabar atrodo, kad žmonės skiria daugiau laiko paieškoms“, – kalbėjo „Inbank“ Lietuvos filialo vadovas.
Viskas taip supaprastinta šiais laikais – niekur net eiti nereikia. Mokėjimai ir finansavimas lizingu yra atliekami telefonu, o atsakymas gaunamas iš karto.
Atsiskaitymas išsimokėtinai – vis populiaresnis
A. Kšivec pastebi, kad pirkdami pigesnius pirkinius klientai susimoka visą sumą, o brangesnius renkasi finansuoti lizingu. Pasak jo, 500 eurų yra ta riba, kai žmonės dažnai nusprendžia rinktis atsiskaitymą išsimokėtinai.
„Šiais laikais yra nemažai brangių išmaniųjų technologijų prekių, tad lizingas tampa vis patrauklesnis. Pigesnes prekes kartais irgi nusprendžia nusipirkti išsimokėtinai – mes turime netgi tam specialiai skirtų planų, pavyzdžiui, išsimokėti per pirmus tris mėnesius. Galima prie bendros krepšelio sumos pridėti garantiją, pristatymo mokestį, draudimą ir finansuoti kaip vieną“, – teigė „Kesko Senukai Digital“ komercijos vadovas.
Anot „Inbank“ Lietuvos filialo vadovo, šiais laikais vis daugiau žmonių supranta, kad gali finansuoti ne tik atskiras prekes, bet ir visą pirkinių krepšelį.
„Atsimenu, maždaug prieš trejus metus vienas klientas finansavo apie 80 skirtingų prekių viename krepšelyje. Išsirenki visas prekes, kurių tau reikia ir su viena sutartimi išsiskaidai lygiomis dalimis. Populiariausias išsimokėjimo terminas, apsiperkant prieš mokyklą, – nuo šešių iki dvylikos mėnesių. Mažesnių sumų nei 100 eurų mes nefinansuojame. Viskas taip supaprastinta šiais laikais – niekur net eiti nereikia. Mokėjimai ir finansavimas lizingu yra atliekami telefonu, o atsakymas gaunamas iš karto. Patogumas turi labai didelę reikšmę, kodėl klientai šį būdą taip mėgsta“, – pasakojo V. Rimeikis.
Esame pastebėję įdomų psichologinį momentą – jei klientas sutelpa į 100 eurų, terminas būna trumpas, o jei viršija šią sumą, dažniausiai pasirenkamas ilgesnis sutarties laikotarpis, kad savęs neapkrautų.
Pirkėjų įpročiai keičiasi
„Inbank“ Lietuvos filialo vadovo teigimu, vidurkis prieš mokyklos sezoną yra apie 800 eurų, kai žmonės nusprendžia pirkti išsimokėtinai, o sąlygos priklauso nuo partnerių. Klientams net sudaromos itin palankios – nulinio lizingo sąlygos.
„Dauguma pardavėjų šią galimybę taiko prieš mokyklos sezoną, norėdami suaktyvinti pardavimus, o klientai galėtų išskaidyti įmokas ir už tai nepermokėtų. Žiūrint iš kliento perspektyvos, kam mokėti visą sumą dabar, jeigu galima atsiskaityti dalimis? Jeigu prekės kainuoja iki dviejų tūkst. eurų, vidutinis atsiskaitymo terminas – aštuoniolika mėnesių. Pirkdami prieš mokyklos sezoną žmonės pasiima šiek tiek trumpesnius įsipareigojimus. Esame pastebėję įdomų psichologinį momentą – jei klientas sutelpa į 100 eurų, terminas būna trumpas, o jei viršija šią sumą, dažniausiai pasirenkamas ilgesnis sutarties laikotarpis, kad savęs neapkrautų. Matyt, yra psichologinė riba“, – komentavo V. Rimeikis.
„Kesko Senukai Digital“ komercijos vadovas pastebi, kad jų pirkėjų auditorijos amžius ir įpročiai prieš mokyklos sezoną pasikeičia.
„Per metus pas mus apsiperka daugiau nei milijonas pirkėjų. Auditorija tikrai labai plati. Įprastas mūsų pirkėjas internetu – nuo 25 iki 55 metų amžiaus. Prieš mokyklos sezoną pastebime, kad amžiaus rėžiai susiaurėja iki 30–40 metų. Dažniausiai tai jauni tėvai, kurie perka vaikams arba atsinaujina prekes sau. Ar tai vyrai, ar moterys – mes stipriai neišskiriame. Pagal pirkinius matome, kad tai šeimos poreikiams skirti daiktai“, – sakė A. Kšivec.
