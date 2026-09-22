„Air Baltic“ skrydžių skaičiaus sumažinimu džiaugiasi vežėjai: tai pakeis jėgų pusiausvyrą

Iki šiol Latvijos aviakompanijos skrydžiai daugeliui keleivių buvo greičiausias būdas nuvykti iš Baltijos šalių sostinių į kitus Europos miestus, tačiau sumažintas skrydžių tvarkaraštis, pabrangę bilietai ir neaiškumas dėl aviakompanijos ateities sudaro palankias sąlygas tarpmiestinių autobusų vežėjų rinkos dalies augimui.
„Pastarųjų mėnesių naujienos rodo, kad spaudimas Baltijos šalių aviacijai yra įvairiapusis. Ypač juntamas šis poveikis Taline, iš kurio ateinančią vasarą planuojama žymiai sumažinti tiesioginių skrydžių skaičių. Tai reiškia, kad dalis keleivių turės susitaikyti su ilgesniais persėdimais, mažesniu pasirinkimu arba didesnėmis kainomis“, – sakė „FlixBus“ viceprezidentas Rytų Europos regionui Michalas Lemanas.
„Tokioje situacijoje autobusų bendrovės keleiviams gali pasiūlyti paprastą alternatyvą – tiesioginius maršrutus ir lankstų susisiekimą tarp Baltijos šalių miestų. Maršrutuose Talinas–Ryga arba Vilnius–Ryga autobusas konkuruoja su lėktuvu ne tik kaina, bet ir patogumu. Be to, tokiais trumpais atstumais skrydžiai neturi greičio pranašumo, nes atvykimas į oro uostą, saugumo patikra, bagažo laukimas ir kelionė į miesto centrą užima nemažai laiko“, – pridūrė jis.
Pasak M. Lemano, daugelio tarptautinių įmonių Baltijos šalyse pagrindinės būstinės yra Rygoje, o tai reiškia, kad darbuotojams dažnai tenka važiuoti iš Vilniaus ar Talino. „Jei skrydžių skaičius sumažės, protingiausias pasirinkimas bus autobusas, nes kelionė automobiliu yra žymiai brangesnė. O jei dėl to dar teks išnuomoti transporto priemonę darbuotojui, išlaidos taps nepagrįstai didelės“, – paaiškino M. Lemanas.
Pasak jo, „Air Baltic“ sunkumai – tai ne tik aviacijos sektoriaus problema, ji daro platesnį poveikį Baltijos šalių ekonominei aplinkai.
„Ypač Estijos ir Lietuvos atveju jau daugelį metų kalbama, kad oro susisiekimas galėtų būti geresnis, o dabar situacija tik blogėja. Jei „Air Baltic“, siekdama išlikti, sutelks dėmesį į pelningesnius maršrutus, tai taps galimybe visam antžeminiam transportui. Laimei, autobusų bendrovės galės užpildyti nišą, susidariusią dėl regioninių skrydžių mažinimo“, – sakė „FlixBus“ atstovas.
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