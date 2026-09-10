Aktyviai ruošiamasi „Via Toll“ startui

Jos teigimu, jau parengta techninė ir teisinė projekto dokumentacija, įgyvendinamos integracijos su kitomis partnerių sistemomis, o rugsėjį pradėtas sistemos ir mobiliosios programėlės testavimas.
„E. rinkliavos įvedimo procesas šalyje strigo penkerius metus, tačiau šiemet ėmėmės realių darbų ir šiandien jau esame finišo tiesiojoje. Nuo sausio 1-osios startuosianti „Via Toll“ sistema į Lietuvą atneš Europoje jau plačiai taikomą sąžiningesnę rinkliavą už kelių naudojimą. Tai reiškia, kad didesnį poveikį keliams ir aplinkai darantis transportas prie kelių būklės gerinimo prisidės daugiau“, – pranešime cituojamas susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Anot jo, kartu žadama užtikrinti, kad su kelių infrastruktūra susijusios lėšos sugrįžtų atgal į Lietuvos kelius.
Pasak bendrovės „Via Lietuva“ generalinio direktoriaus Martyno Gedaminsko, pasiruošimas sistemos paleidimui nuo kitų metų pradžios vyksta pagal planą.
„Rugpjūčio pabaigoje buvome įgyvendinę didesniąją dalį visų sistemos paleidimui reikalingų užduočių. Turime veikiančią testinę aplinką, todėl dabar didžiausią dėmesį skiriame sistemos bandymams, saugumui ir integracijoms“, – pranešime teigia jis.
Skelbiama, kad sistemos „Via Toll“ technologinį sprendimą diegianti Austrijos bendrovė „Kapsch TrafficCom“ yra užbaigusi pagrindinę dalį programavimo darbų, o rugsėjį pradėti sistemos bandymai, kurie turėtų tęstis iki lapkričio.
Užbaigus testavimo etapą, dar šįmet būsimiems „Via Toll“ naudotojams planuojama suteikti prieigą prie sistemos – taip jie galės iš anksto užsiregistruoti ir atlikti kitus reikalingus veiksmus, kad būtų pasirengę naudotis sistema nuo kitų metų pradžios.
„Kadangi visos vinjetės automatiškai baigia galioti paskutinę šių metų dieną, krovininiams ir keleiviams vežti skirtų transporto priemonių valdytojai ir vairuotojai nuo 2027 m. sausio 1-osios turi būti pasirengę naudotis sistema „Via Toll“, – pranešime teigia „Via Lietuva“ vadovas.
Bendrovės teigimu, įvertinus būsimą klientų ir tikėtinų užklausų skaičių, nuspręsta suformuoti atskirą klientų informavimui skirtą komandą, kuri aptarnaus „Via Toll“ naudotojus.
Vežėjus ragina pasidomėti partnerių integracija
Iki šių metų pabaigos kartu su „Kapsch TrafficCom“ planuojama užbaigti sistemos ir mobiliosios programėlės testavimą, parengti produkcinę aplinką bei patvirtinti, kad sistema atitinka visus saugumo standartus.
Taip pat bus tęsiamos trečiųjų šalių integracijos, kad nuo pat „Via Toll“ starto transporto įmonės galėtų už rinkliavą atsiskaityti joms patogiais būdais – naudodamos degalų korteles, OBU įrenginius ar EERP paslaugas.
Šiuo metu šiais atsiskaitymo būdais besinaudojantys vežėjai raginami pasitikslinti, ar jų paslaugų teikėjai ruošiasi integracijai su „Via Toll“.
Nuo 2027 m. sausio 1 d. pradėsianti veikti „Via Toll“ pakeis dabartines vinjetes. M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių valdytojai kelių rinkliavą mokės pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą mokamais magistraliniais ir krašto keliais – tai leis užtikrinti proporcingesnį sunkiasvorio transporto indėlį į kelių infrastruktūros finansavimą.
Lengvųjų M1 kategorijos automobilių vairuotojams „Via Toll“ nebus taikoma, jiems naujų kelių mokesčių neatsiras.
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