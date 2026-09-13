Alfonsas Kontenis: kažkam motociklas – adrenalinas, o man – meditacija

Įkvėpė klaidos
Nukritus nuo motociklo asfaltas klaidų neatleidžia. 32-ejų Alfonsas tai žino iš savo patirties – nubrozdinimus po nesėkmingų bandymų motociklininkas juokais vadina „asfalto alergija“.
Būtent noras mokytis pusiausvyros be skaudžių ir brangiai kainuojančių pamokų ilgainiui tapo viena iš priežasčių, kodėl atsirado XWheelie.
„Realybėje treniruotis su motociklu galima, bet gali sudaužyti motociklą, pats susižaloti. Kad būtų galima to išvengti, ir kūriau šį įrenginį“, – pasakoja Alfonsas.
Jis prisimena, kad domėtis ir važinėti motociklais pradėjo paauglystėje. Nuo to laiko buvo visko – ne tik važiavimo, bet ir remonto, bandymų, nesėkmių.
Kartais, pasakoja Alfonsas, mėgindamas ką nors sutaisyti sugadindavo dar labiau. Tačiau būtent tokį mokymosi būdą šiandien jis vertina kaip svarbią patirties dalį. „Kiekviena klaida veda prie naujo sužinojimo“, – sako jis.
Motociklai Alfonsui niekada nebuvo vien tik transporto priemonė. Ir net žodis „adrenalinas“, kuris dažnai pirmiausia siejamas su motociklininkais, jo požiūriu, ne visai tiksliai apibūdina tą jausmą. „Kažkam motociklas – chaosas, kažkam – adrenalinas. O man – meditacija“, – sako XWheelie kūrėjas.
Ši mintis vėliau tapo svarbi ir kuriant treniruoklį. Pasak Alfonso, valdant ant galinio rato pakeltą motociklą svarbi ne vien technika: „Pusiausvyra priklauso ne nuo motociklo. Ji priklauso nuo tavęs.“
Kaupė žinias ir įgūdžius
Vis dėlto pašnekovas patikina – vien meilės motociklams tokiam projektui nebūtų pakakę. Kita XWheelie istorijos pusė – Alfonso profesinis kelias.
Ilgą laiką jis dirbo užsienyje suvirinimo ir remonto darbus, dalyvavo įvairiuose su metalu susijusiuose projektuose, dirbo laivuose, vėjo jėgainėse – ten sukauptas praktines žinias vėliau nusprendė panaudoti Lietuvoje.
Alfonsas pasakoja pirmąsias dirbtuves įkūręs su tėčiu garaže. „Vėliau prasidėjo statybos, prie kurių labai prisidėjo draugai ir šeima. Po to surengėme gerą dirbtuvių atidarymo vakarėlį – linksmybių, juoko ir žmonių aplink buvo daugiau, nei būtų buvę galima suplanuoti“, – pasakoja Alfonsas.
Pamažu atsirado smėliavimo patalpos, miltelinio dažymo įranga, kranai ir kita rimtesnei gamybai reikalinga technika. Iš pradžių, pasak pašnekovo, užsakymai buvo gana paprasti – turėklai, laiptasijos ir įvairūs metalo gaminiai. Vėliau darbai sudėtingėjo: atsirado pramonės įrenginių rekonstrukcijos, dujų ir vakuumo vamzdynų suvirinimas, kiti metalo projektai.
Šiandien Alfonsas turi savo metalo apdirbimo įmonę, veikiančią jau šešerius metus. Joje ne tik atliekami suvirinimo ar metalo dažymo darbai – vyras konstruoja ir pramonei skirtus įrenginius, pavyzdžiui, miltelinio dažymo linijas.
Noras mokytis išlaikyti pusiausvyrą be skaudžių ir brangiai kainuojančių pamokų ilgainiui tapo viena iš priežasčių, kodėl atsirado XWheelie.
Pusantrų metų bandymų
Alfonso mintis sujungti profesines žinias ir pomėgį galiausiai virto Xwheelie – jis sako projektą sugalvojęs, konstravęs ir testavęs pats.
Iki tol jam buvo tekę išbandyti ir kitų panašaus pobūdžio simuliatorių, tačiau juose pasigedo svarbiausio – kuo tikroviškesnio motociklo pojūčio. „Esu ir pats bandęs tokius simuliatorius. Bet man juose trūko tikro pojūčio – jie labiau buvo pramoginiai“, – pasakoja kūrėjas.
Todėl jo tikslu tapo įrenginys, su kuriuo žmogus galėtų iš tiesų mokytis pusiausvyros. „Treniruoklio centre – tikras motociklas. Jį galima nukelti nuo simuliatoriaus“, – pabrėžia Alfonsas.
Tiesa, motociklą teko techniškai pritaikyti visiškai kitokioms darbo sąlygoms. Įprastai, pasak kūrėjo, važiuojant variklį aušina oro srautas, o ant treniruoklio motociklas stovi vietoje. Be to, jis ilgą laiką veikia pakeltas ant galinio rato.Todėl konstruktoriui teko spręsti tepimo, variklio perkaitimo problemas, įrengti papildomą aušinimą ir radiatorius.
Užauginti „raumenų atmintį“
Dabartinį įrenginį Alfonsas vadina pirmojo lygio treniruokliu. Jo paskirtis – padėti žmogui išmokti išlaikyti pusiausvyrą ir pajusti motociklo valdymo principą: kada reikia akceleratoriaus, kada – stabdžio. „Jo paskirtis – išlavinti pusiausvyrą ir užauginti raumenų atmintį“, – aiškina pašnekovas.
Alfonsas pastebi, kad vieni pagrindinį principą pagauna labai greitai, kitiems reikia gerokai daugiau laiko. Įdomu tai, kad ankstesnė motociklininko patirtis, treniruoklio autoriaus pastebėjimu, ne visada tampa pranašumu.
„Visiškai „žaliems“ kartais net geriau sekasi, nes jie klauso, kas jiems aiškinama. Žmonės, kurie motociklu važinėja ilgai, kartais ateina su didesniu ego – turi aiškią savo nuomonę. O kai nepavyksta, tada jau perklausia, kaip ką reikia daryti“, – šypsosi XWheelie kūrėjas.
Jau kuria kitą
Alfonsas jau kuria antrojo lygio XWheelie, su kuriuo būtų galima treniruotis uždaroje aikštelėje ar kitoje tam tinkamoje erdvėje. Planuojama, kad jis turės pagalbinius ratukus šonuose ir gale, kurie mokantis padėtų apsisaugoti nuo virtimo į šoną ar persivertimo atgal.
„Taigi pirmasis įrenginys skirtas išmokti išlaikyti pusiausvyrą stovint vietoje, o kitas – tą įgūdį perkelti į judėjimą“, – kalba kūrėjas.
Jo sukurto XWheelie simuliatoriaus pristatymas įvyko rugsėjo 5-ąją Kaune, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, įvykusiame renginyje „Kaunas Autoshow 2026“. Trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse buvo pristatyta daugiau kaip 300 technikos eksponatų.
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