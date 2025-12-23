 Ateitis jau čia: pristatytas pirmasis pasaulyje skraidantis automobilis

Ateitis jau čia: pristatytas pirmasis pasaulyje skraidantis automobilis

Kaina privers aiktelėti
2025-12-23 16:35 klaipeda.diena.lt inf.

Mokslinė fantastika virsta realybe – visuomenei pristatytas pirmasis pasaulyje skraidantis automobilis.

Ateitis jau čia: pristatytas pirmasis pasaulyje skraidantis automobilis
Ateitis jau čia: pristatytas pirmasis pasaulyje skraidantis automobilis / Scanpix nuotr.

„Alef Model A Ultralight“ galima vairuoti kaip ir bet kurį kitą įprastą automobilį, tačiau spūstys su juo turėtų būti vieni juokai.

Po daugiau nei dešimtmetį trukusių darbų „Alef Aeronautics“ paskelbė, kad klientai gali tikėtis pirmojo skraidančio automobilio jau netrukus, rašo „The Sun“.

Kiekviena transporto priemonė Silicio slėnyje yra griežtai testuojama, siekiant užtikrinti maksimalų saugumą.

Pirmuosius automobilius realiomis sąlygomis galės išbandyti tik saujelė klientų. O kiekvienas pirkėjas iš anksto turės sudalyvauti mokymuose. Tai leis bendrovei išspręsti visas galimas problemas prieš pradedant masinę gamybą.

„Komanda sunkiai dirbo, kad suspėtų laiku, nes žinome, kad žmonės laukia“, – teigė „Alef Aeronautics“ generalinis direktorius Jimas Dukhovny.

Nors skraidantys automobiliai nėra naujiena, „Model A“ laikomas pirmuoju tikru skraidančiu automobiliu, kadangi ne tik pakyla ir skrenda be sparnų, bet ir veikia kaip transporto priemonė, važiuojanti gatve.

Automobilyje telpa vairuotojas ir vienas keleivis. „Model A“ galima įsigyti iš anksto už 300 tūkst. JAV dolerių.

Šiame straipsnyje:
skraidantis automobilis
pirmasis pasaulyje
Alef Aeronautics
Alef Model A Ultralight

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų