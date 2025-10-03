XPENG atvyksta į Lietuvą: pristatytas skraidantis automobilis ir modernūs elektromobiliai

Taip pat, ribotą laiką Lietuvoje bus galima apžiūrėti ir išskirtinį automobilį „XPENG P7+“, pasižymintį dirbtinio intelekto integracija, leidžiančia autonominį vairavimą nenaudojant brangių LiDAR jutiklių. Šio modelio prekybos pradžia Europoje planuojama kitais metais.
„XPENG X2”
Lietuvoje atstovauja patikimi partneriai
Lietuvoje XPENG atstovauja „Modus Group“ priklausanti įmonė „Exclusive Luxury Auto“, įsikūrusi Vilniaus centre. Čia atidarytame naujame salone pristatomi du SUV modeliai – „XPENG G6“ ir „XPENG G9“. Abu elektromobiliai sukurti naudojant 800 V aukštos įtampos sistemą ir naujos kartos LFP akumuliatorius be kobalto, nikelio ir mangano.
Elektromobiliai palaiko itin greitą krovimą – akumuliatoriai gali būti įkrauti nuo 10 iki 80 procentų vos per 12 minučių. Vienu įkrovimu G6 gali nuvažiuoti iki 535 km, o G9 – iki 585 km (pagal WLTP). G6 ir G9 sukurti taip, kad atitiktų aukščiausio lygio Euro NCAP saugumo standartus ir yra aprūpinti moderniomis vairuotojo pagalbos bei komforto sistemomis, o interjeras pasižymi įprastai tik itin prabangiuose automobiliuose sutinkamomis medžiagomis bei savybėmis.
„Naujasis „XPENG G9“ yra ne tik SUV – tai reali iliustracija, kokia turėtų būti naujos kartos elektromobilių prabanga“, – sakė Gytis Mickus, įmonės, importuojančios XPENG automobilius į Baltijos šalis, vadovas.
Šiems automobiliams gamintojas suteikia 7 metų 160 000 km garantiją, o baterijai net 8 metų garantiją. Lietuvoje „XPENG G6“ galima įsigyti nuo 43 500 eurų, o gamintojo flagmaną, naująjį G9, nuo 59 900 eurų. Kartu su prekyba, „Modus Group“ užtikrins ir automobilių aptarnavimą sertifikuotame servise bei greitą dalių pristatymą iš Europoje esančių sandėlių.
Naujasis „XPENG G9“
Naujasis „XPENG G6“
Kompanijos vizija – saugesnis ir malonesnis vairavimas
„XPENG tiki, kad automobilių pramonės ateitis slypi technologijose, o dirbtinis intelektas ir autonominis vairavimas bus kitas revoliucinis etapas“, – teigė XPENG generalinis direktorius Xiaopeng He.
Jis sako, kad technologijos visų pirma turi būti naudingos vartotojui. Šiandieniniuose kompanijos automobiliuose vairuotojams talkina pažangios ADAS sistemos, o netolimoje ateityje jie gebės priimti autonominius sprendimus.
„Automobiliai taps vairuotojo palydovais arba mobiliais liokajais, iš esmės keisiančiais vairavimo patirtį mūsų klientams visame pasaulyje. XPENG ir toliau investuos į mokslinius tyrimus bei plėtrą, kad sukurtų daugiau pažangių išmaniųjų technologijų pasauliui be avarijų, spūsčių ir emisijų“, – pasakojo kompanijos vadovas.
Įmonė siekia naudojant dirbtinio intelekto ir mobilumo sprendimus vairuotojams sukurti saugesnį, greitesnį, tvaresnį ir malonesnį vairavimą. Dėl šio tikslo kompanija diegia dirbtinio intelekto technologijas visose naujose transporto priemonėse ir inovacijose – nuo automobilių iki mokslinių tyrimų bei korporatyvinių struktūrų, taip siekiant papildomos naudos klientams.
Strateginis bendradarbiavimas ir gamybos plėtra Europoje
Siekiant sustiprinti XPENG pasaulinės plėtros strategiją, XPENG ir „Volkswagen“ grupė pasirašė sutartį dėl bendro elektrinės ir elektroninės (E/E) architektūros vystymo. Ši strateginė partnerystė bei 700 milijonų JAV dolerių „Volkswagen“ investicija į XPENG parodo abiejų šalių įsipareigojimą kartu kurti pažangią E/E architektūrą.
Įgyvendinant ilgalaikę augimo strategiją Europos rinkoje, XPENG 2025 m. trečiąjį ketvirtį pradėjo automobilių gamybą Europoje, bendradarbiaudama su Austrijos gamybos partnere „MAGNA STEYR“. Pirmieji Europoje pagaminti elektriniai „XPENG“ G6 ir G9 jau visai netrukus pasieks pirkėjus.
Pamatyti skraidantį automobilį bei išskirtinių technologijų kupiną „XPENG P7+“, o taip pat susipažinti su parduodamais G6 ir G9 modeliais galima Vilniuje, „Quadrum“ verslo centre įsikūrusiame salone.
„XPENG P7+“
Apie XPENG
2014 m. įkurta XPENG yra pirmaujanti Kinijos dirbtinio intelekto mobilumo bendrovė, kuri projektuoja, kuria, gamina ir parduoda išmaniąsias elektrines transporto priemones, skirtas vis didesniam technologiškai išprususių vartotojų ratui. Sparčiai tobulėjant dirbtiniam intelektui, XPENG siekia tapti pasauline dirbtinio intelekto mobilumo lydere, kurios misija – lyderiauti pažangių elektrinių transporto priemonių revoliucijoje, pasitelkiant pažangiausias technologijas ir formuojant mobilumo ateitį. Siekdama pagerinti klientų patirtį, XPENG pati kuria pažangiąją pagalbos vairuotojui technologiją (ADAS) ir išmaniąją automobilio operacinę sistemą, taip pat pagrindines transporto priemonių sistemas, tokias kaip transmisija ir elektrinė / elektroninė architektūra (EEA). XPENG pagrindinė būstinė yra Guangdžou, Kinijoje, taip pat veikia pagrindiniai biurai Pekine, Šanchajuje, Silicio slėnyje ir Amsterdame. Pažangiosios elektrinės transporto priemonės daugiausia gaminamos jos gamyklose Zhaoqing ir Guangdžou, Guangdongo provincijoje.
XPENG įtraukta į Niujorko vertybinių popierių biržos (NYSE: XPEV) ir Honkongo vertybinių popierių biržos (HKEX: 9868) sąrašus.
Daugiau informacijos rasite svetainėje https://www.xpeng.com/.
