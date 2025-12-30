Rekordiniai MG metai: Europoje parduota 300 tūkst. automobilių

Didelę įtaką stipriems prekių ženklo rezultatams turėjo didelė MG „Hybrid+“ modelių paklausa, įskaitant itin populiarų šeimos visureigį „MG HS“. Visos Europos mastu nuo šių metų pradžios hibridinių automobilių pardavimai pasiekė 137 tūkst. vienetų – tai beveik 300 proc. augimas. Tuo tarpu „MG ZS“ modelių pardavimai sudarė 123 tūkst. vienetų ir užtikrino išskirtinį 32 proc. augimą, palyginti su tuo pačiu 2024 m. laikotarpiu.
2025 m. MG reikšmingai sustiprino savo elektromobilių pasiūlą ir toliau didino prieigą prie naujų technologijų. Buvo pristatytas „MGS5 EV“ SUV, taip pat Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje ir Šveicarijoje debiutavo į technologijas orientuota „MG IM“ modelių gama.
Augantis MG platintojų tinklas visoje Europoje taip pat paskatino augimą. Šiuo metu prekių ženklas veikia 34 šalyse ir bendradarbiauja su maždaug 1 300 prekybos partneriais. Jungtinėje Karalystėje MG turi daugiau nei 150 atstovybių ir neseniai atidarė naują atsarginių dalių bei sandėliavimo centrą, siekdama dar labiau pagerinti aptarnavimą savo 370 tūkst. klientų. MG UK komercijos direktorius Guy Pigounakis komentuoja: „Nepaisant visoje Europoje besitęsiančių iššūkių, kurie daro įtaką naujų automobilių pardavimams, MG pasiekė nuoseklų ir tvarų augimą. 300 tūkst. pardavimų etapo pasiekimas dar iki 2025 m. pabaigos aiškiai rodo, kad mūsų produktų gama stipriai rezonuoja su klientais – siūlydama tinkamą dizaino, technologijų, kokybės ir prieinamumo derinį. 2026 m. pradžioje planuojame pristatyti dar daugiau įdomių naujų modelių, todėl esame įsitikinę, kad MG ir toliau plės klientų pasirinkimą bei stiprins savo pozicijas Europos rinkose.“
Lietuvoje MG prekybos ir techninio aptarnavimo centrai veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Tik antrame šių metų pusmetyje aktyvią pardavimų veiklą Lietuvoje pradėjęs „MG Motor“ klientams jau pristatė daugiau nei 400 automobilių. Kaip ir kitose Europos šalyse, Lietuvoje daugiausia klientų įsigijo krosoverius „MG ZS“ su modernia ir taupia „Hybrid+“ jėgaine.
MG 2024 m. paminėjo savo 100-ąsias metines, o šiandien klientams siūlo platų benzininių, hibridinių ir elektrinių automobilių asortimentą. Gama apima viską – nuo judraus ir praktiško „MG3“ iki į našumą orientuoto, ekspertų pripažinto elektrinio kabrioleto „MG Cyberster“, įkūnijančio MG tolesnės plėtros rinkoje ambicijas.
* Duomenys apima 2025 m. sausio–gruodžio laikotarpį. Šaltinis – „MG Motor Europe“ ir „MG Motor UK“, duomenys teisingi publikavimo metu. Bendri MG 2025 m. pardavimų rezultatai bus paskelbti vėliau.
• 2025 m. Europos klientams jau pristatyta 300 tūkst. MG automobilių.
• Pasiektas beveik 30 proc. augimas, palyginti su 2024 m. rezultatais.
• Pristatyti nauji aukštųjų technologijų elektromobilių modeliai, kurie sustiprino MG įsipareigojimą prieinamomis sąlygomis tiekti pažangiausių technologijų automobilius Europoje.
• Dėl stiprios klientų paklausos MG „Hybrid+“ modelių pardavimai išaugo 300 proc., o „MG ZS“ modelių gama – 32 proc.
Apie MG
Įkurta Anglijoje 1924 m., MG tapo vienu labiausiai atpažįstamų automobilių prekių ženklų pasaulyje, išgarsėjusiu stilingais ir prieinamais britiškais sportiniais automobiliais, kurie milijonams suteikė vairavimo džiaugsmą. Praėjus daugiau nei šimtmečiui, MG inovacijų ir prieinamumo palikimas gyvuoja ne tik tūkstančiuose klasikinių modelių, kuriuos brangina entuziastai visame pasaulyje, bet ir naujos kartos automobiliuose, kuriamuose ateities mobilumui.
Šiandien MG Europos vairuotojams siūlo išsamų modelių asortimentą, pritaikytą visiems poreikiams. Be benzininių variklių, siūlomos pažangios ir itin efektyvios hibridinės jėgainės bei prieinami elektromobiliai. MG pelnė pripažinimą už tai, kad elektromobilius padarė prieinamus visiems – praktiškus ir smagius vairuoti.
MG veikia 34 Europos šalyse ir bendradarbiauja su maždaug 1 300 prekybos partnerių, o klientų pasitikėjimą visame žemyne stiprina automobiliams suteikiama 7 metų / 150 tūkst. km garantija.
