Atskleista, kokius automobilius perka lietuviai

Kas lemia tokius pokyčius ir kaip keičiasi vairuotojų įpročiai renkantis naują automobilį, aiškino „Swedbank“ departamento vadovas Tomas Pulikas.
– Kaip atrodo automobilių lizingo rinka? Ar daugėja žmonių, norinčių įsigyti naujus automobilius? Kokia čia yra tendencija?
– Tendencija pozityvi. Šiais metais, palyginus su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu, lizingu įsigytų automobilių padaugėjo beveik trečdaliu. Visoje rinkoje apie ketvirtadalį, o pas mus – trečdaliu. Tai reiškia, kad klientai mus renkasi vis dažniau pirkdami automobilį lizingu.
– Kokios sumos? Ar auga skolinamos sumos?
– Vidutinės perkamų automobilių sumos auga nelabai ženkliai. Šiais metais vidutinė suma, už kurią buvo įsigyjamas automobilis, buvo 33,5 tūkst. eurų. Tai pusantro tūkstančio daugiau nei praėjusiais metais. Tai reiškia, kad automobilius klientai renkasi šiek tiek brangesnius.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Kas tai lemia? Ar lietuviai gyvena geriau, ar galbūt skolinimosi sąlygos gerėja?
– Manau, visa puokštė šių faktorių lemia tai, kad skolinimosi kainos mažėja, nes „Euribor“ mažėjo, o tai pastebima pas mūsų klientus. Klientai renkasi didesnius, saugesnius automobilius, tam tikra dalis renkasi ekologiškesnius automobilius, kurie šiuo metu vis dar yra šiek tiek brangesni. Tai ir lėmė vidutinės automobilio kainos augimą.
– Tai gal ir pasikalbėkime konkrečiau apie lietuvių pasirinkimus. Visų pirma, ar „Toyota“ vis dar populiariausia?
– Manau, dar šiais metais nenukarūnuota. Populiariausias tarp mūsų klientų automobilis buvo „Toyota“, antra vieta – „Škoda“, trečia – „Volkswagen“. Taip pat rinkosi „Kia“ automobilius, ir iš prabangesnio segmento – „Audi“ automobilius. Tokie rezultatai būtų, jeigu įvardintume naujų automobilių top penketuką. Tarp naudotų, nes lizingu galima įsigyti ir naudotus automobilius, trejetukas atrodo daugmaž tas pats, tik pozicijos šiek tiek skiriasi. Prie naudotų atsiranda jau ir BMW markės automobiliai, ir „Volvo“.
– Kaip atrodo elektromobiliai? Anksčiau buvo banga, jie vis populiarėjo. Galbūt dabar nebe toks geidžiamas produktas? Ar kaip tik toliau populiarėja?
– Manau, kad lizingo tarp klientų tendencija neatslūgo. Vis daugiau renkasi elektromobilius. Tam yra įvairių priežasčių – toliau galiojančios subsidijos, gerėjanti infrastruktūra, pačių automobilių pasirinkimas tapo daug platesnis, netgi kainos šiek tiek sumažėjusios arba tapo labiau prieinamos klientams. Populiarumas grynųjų elektromobilių yra tikrai pakankamai aukštame lygyje.
Hibridai išlaiko labai didelį populiarumą.
– Kalbant apie variklį – ar hibridai išlaiko populiarumą, ar juos jau perima elektromobiliai? O gal žmonės vėl grįžta prie įprastų?
– Hibridai išlaiko labai didelį populiarumą. Tarkime, prieš metus matėme, kad benzininių automobilių kiekis liko daugmaž tas pats, bet tie, kurie galbūt rinkdavosi dyzelinius, pradėjo rinktis hibridinius. Šiandien daugiau nei pusė mūsų lizinguotų automobilių buvo su tam tikromis hibridinėmis technologijomis. Tai tikrai labai populiarus pasirinkimas.
– Būdavo laikai, kai nuvažiuodavome pas estus ir galvodavome, kad jų automobilių parkas gerokai pažengęs visomis prasmėmis. Kaip dabar tarp kaimynų atrodome ir ar lietuviai daugiau išleidžia naujoms mašinoms?
– Kainų prasme Estijoje vis dar jie renkasi šiek tiek brangesnius automobilius. Tačiau įdomi tendencija, kad Lietuvoje du trečdaliai visų lizinguojamų automobilių buvo nauji, trečdalis – naudoti. O Estijoje duomenys yra pusė prie pusės. Estai pradėjo daugiau žiūrėti į naudotus automobilius. Šiais metais tam įtakos galėjo turėti mokestiniai dalykai – Estijoje nuo metų pradžios labai išaugo registracijos mokesčiai naujiems ir naudotiems automobiliams, priklausomai nuo taršos. Šių metų Estijos rinka labai stipriai krito, lyginant su praėjusiais metais.
– Išsiaiškinome, kad gyventojai kiek plačiau atveria pinigines įsigydami automobilius. Kaip yra su verslu? Kokios ten išlaidos automobiliams?
– Verslo klientai šiais metais, bent jau kiek pastebėjome, vidutiniškai automobiliui išleido šiek tiek mažesnę sumą. Tai gali būti dėl įvairių priežasčių ir nebūtinai jie tapo taupesni. Kadangi verslas įsigyja dažniausiai didelius automobilių parkus, tai gali lemti, kad buvo įsigytas šiek tiek žemesnės kategorijos automobilių didelis parkas, kurių vidutinė kaina buvo mažesnė.
Naujausi komentarai