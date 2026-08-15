Automobiliai dviem, abu – ypatingi

Aukciono „RM Sotheby’s“ programoje – vienintelis pasaulyje „Cizeta-Moroder. 1988-aisiais pagaminto bolido važiuoklės numeris – 001.
Šis modelis – bendras muzikos prodiuserio Giorgio Morodero ir buvusio „Lamborghini“ inžinieriaus Claudio Zampolli projektas.
Beveik 2 m pločio dviejų vietų automobilis turi 6 l darbo tūrio 540 AG atmosferinį variklį, penkių laipsnių mechaninę pavarų dėžę, tačiau neturi VIN kodo, tad negali būti eksploatuojamas viešuose keliuose.
„Cizeta-Moroder V16T“ rida – 433 km. Nuo 2022-ųjų, kai jis buvo pirmą kartą parduotas „RM Sotheby’s“ aukcione už 1 mln. 363,5 tūkst. JAV dolerių, automobiliu nuvažiuota 179 km.
Šįkart tikimasi, kad pirkėjas paklos 1,4 ar 1,8 mln. JAV dolerių.
Aukcione „Mecum“ bus galima nusipirkti „BMW Isetta“ tautietį – triratį „Heinkel Trojan 200“.
Koncernas „Heinkel“, per Antrąjį pasaulinį karą gaminęs bombonešius ir naikintuvus, vėliau buvo priverstas persiorientuoti, tad 1956-aisiais dienos šviesą išvydo trijų ir keturių ratų automobiliukai „Kabine“.
Jie turėjo 174–204 kub. cm darbo tūrio 9–10 AG motorus, keturių laipsnių mechanines pavarų dėžes. Modelis „Trojan 200“ buvo surenkamas Didžiojoje Britanijoje, Argentinoje.
„Mecum“ siūlomas automobiliukas pagamintas 1962-aisiais, rida – 3 365 km, didžiausias galimas greitis – 90 km per val., preliminari pradinė kaina – apie 60 tūkst. JAV dolerių.
Naujausi komentarai