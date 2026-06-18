Bene prasčiausios būklės magistralinis kelias jau netrukus bus sutvarkytas

Kaip nurodoma „Via Lietuva“ pranešime spaudai, minėtas kelias buvo prastos būklės, dėl susidėvėjusios šio kelio dangos, nuolatinių remonto darbų ir eismo ribojimų vairuotojai patirdavo ne tik nepatogumų, bet ir sugaišdavo daugiau laiko kelyje
„Magistralė Vilnius–Utena ilgus metus buvo viena prasčiausios būklės magistralinių kelių Lietuvoje. Dėl susidėvėjusios dangos, nuolatinių remonto darbų ir eismo ribojimų vairuotojai patirdavo ne tik nepatogumų, bet ir sugaišdavo daugiau laiko kelyje. Šiuo metu vykdomi intensyvūs kelio rekonstrukcijos darbai, todėl, siekiant juos užbaigti kuo greičiau, vairuotojus raginame rinktis alternatyvius maršrutus – taip bus galima išvengti papildomo gaišimo prie šviesoforų ir prisidėti prie spartesnės projekto eigos. Pabaigus darbus vairuotojai galės keliauti saugiau, patogiau ir greičiau“, – pranešime spaudai cituojamas „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Pirmajame magistralės ruože nuo 21 iki 26 kilometro, nuo Nemenčinėlės iki sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 5207 Nemenčinė–Eitminiškės–Paberžė, pagrindiniai darbai jau beveik baigti. Šiuo metu atliekami paskutiniai apdailos darbai, statomi informaciniai ženklai prie horizontalių barjerų, tvarkoma aplinka, atliekami kiti reikalingi papildomi darbai.
Anot „Via Lietuva“, visi pagrindiniai asfaltavimo darbai užbaigti ir antrajame ruože nuo 28,4 iki 39,20 kilometro. Čia liko įrengti apie 4 kilometrus atitvarų skiriamojoje juostoje, atlikti horizontalųjį ženklinimą, užbaigti tvorų darbus prie nuovažų bei įrengti naujus vartelius pėstiesiems. Iki mėnesio pabaigos taip pat planuojama pastatyti autobusų stotelių paviljonus ir suoliukus, užbaigti kitus papildomus darbus.
Trečiajame ruože (39,20–51,55 km) atlikta apie 80 proc. darbų. Tokia pati pažanga pasiekta ir remontuojant viaduką kelyje Nr. 2809 Giedraičiai–Miežoniai–Dubingiai – čia jau užbaigti pagrindiniai konstrukciniai darbai, įrengtos atramos, sijos, bortai ir išlyginamasis betono sluoksnis. Šiuo metu vykdomi hidroizoliacijos darbai, o iki rugsėjo planuojama įrengti lietaus nuvedimo sistemą, apsaugines dangas, pakloti asfaltą, sumontuoti atitvarus ir turėklus bei sutvarkyti aplinką. Viaduką eismui numatoma atverti jau šį rudenį.
„Tuo pat metu pagrindinėje šio ruožo trasoje vasarą planuojama užbaigti viršutinio asfaltbetonio sluoksnio įrengimą. Iškart po to bus montuojami metaliniai atitvarai, atliekamas horizontalusis ženklinimas ir tęsiami tvorų nuo laukinių gyvūnų įrengimo darbai. Pagal dabartinį grafiką visus šio ruožo statybos darbus planuojama baigti jau rudenį“, – nurodo „Via Lietuva“.
Ketvirtajame kelio ruože nuo 51,55 iki 59 kilometrų darbų baigtumas jau siekia virš 90 proc. Pagrindiniame kelyje asfaltbetonio dangos jau įrengtos, liko užbaigti tik kelias nuovažas. Artimiausiu metu bus sumontuota triukšmo slopinimo tvora, baigiami tvorų nuo gyvūnų, atitvarų, ženklinimo ir apdailos darbai. Visus statybos darbus, išskyrus papildomus darbus ties Bijutiškio sankryža, planuojama užbaigti iki vasaros vidurio.
Paskutiniajame – penktajame – ruože nuo 59 iki 64,33 kilometro jau atlikta daugiau kaip 80 proc. suplanuotų darbų. Čia baigtos įrengti sankryžos, atlikti aplinkos tvarkymo darbai, pakloti asfaltbetonio apatiniai sluoksniai, sumontuotos triukšmo užtvaros ir kiti suplanuoti infrastruktūros elementai. Taip pat jau įrengta apie 70 proc. tvorų nuo gyvūnų ir kelkraščių atitvarų. Artimiausiu metu bus tęsiami viršutinio asfaltbetonio sluoksnio įrengimo darbai, o jiems pasibaigus prasidės kelio atitvarų montavimas skiriamojoje juostoje bei kelio dangos ženklinimas.
Kol kas eismas rekonstruojamose atkarpose vyksta su laikinais ribojimais, taikant eismo organizavimo sprendinius, įskaitant šviesoforinį reguliavimą. Dėl to, kol magistralės A14 Vilnius–Utena rekonstravimas nėra baigtas, siekiant kuo mažesnių eismo spūsčių ir trumpesnio laukimo „Via Lietuva“ vairuotojus ragina rinktis alternatyvius maršrutus.
Vienas iš siūlomų alternatyvių maršrutų: Važiuojant iš Vilniaus, rinktis Ukmergės kryptį keliu A2 Vilnius-Panevėžys, toliau Molėtų kryptį keliu Nr. 115 Ukmergė–Molėtai. Važiuojant iš Molėtų, rinktis Ukmergės kryptį keliu Nr. 115 Ukmergė –Molėtai, toliau Vilniaus kryptį keliu A2 Vilnius–Panevėžys.
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