„Ferrari“ – ne raudonas? Kitoks irgi brangus

Šiemet aukcione „Mecum“ už 1962-ųjų išskirtinės spalvos – baltos – „Ferrari 250 GTO“ pirkėjas paklojo (įskaičius mokesčius) 38,5 mln. JAV dolerių.
Šio automobilio kainą kilstelėjo tai, kad spalva „Bianco Speciale“ jis buvo nudažytas ne kurioje nors dizaino studijoje ar auksarankių garažėlyje, bet pačioje „Ferrari“ gamykloje.
Pagaminti iš viso 36 tokio modelio „Ferrari“, iš jų vos aštuoni – su vairu dešinėje (būtent šios konstrukcijos automobilis parduotas „Mecum“ aukcione).
Kitas svarbus baltojo „Ferrari 250 GTO“ akcentas – jį yra vairavęs legendinis „Formulės-1“ asas, dukart pasaulio čempionas Grahamas Hillas.
Už geltoną – milijonai
Ne tradicinės raudonos, bet kitų spalvų „Ferrari“ automobiliai ir anksčiau yra sulaukę didelio kolekcininkų dėmesio.
2003-iųjų geltonas „Ferrari Enzo“, nuriedėjęs truputį daugiau nei 1 tūkst. km, buvo parduotas už 17,870 mln. JAV dolerių.
Užpernai aukcione „Sotheby’s“ buvo galima įsigyti žydros spalvos („Azzuro Metallizzato“) 1979-ųjų „Ferrari 512 BB“. Ekspertų duomenimis, tokių „Ferrari“ pasaulyje – tik šeši ir visi jie buvo skirti Didžiosios Britanijos rinkai (su vairu dešinėje).
Pradinė žydrojo „Ferrari 512 BB“ kaina „Sotheby’s“ aukcione buvo 265 tūkst. eurų, kiek sumokėjo pirkėjas – neskelbiama.
Vienintelis pasaulyje
„Mecum“ aukcione už rekordinę sumą – 5,5 mln. JAV dolerių – parduotas 2015 m. ryškios oranžinės spalvos „Porsche 918 Spyder“.
Pradinė kaina buvo 845 tūkst. JAV dolerių.
Automobilio techninė būklė – ideali, odometras rodo, kad nuvažiuota beveik 1 400 km. Hibridinę jėgainę sudaro V8 4,6 l darbo tūrio 608 AG variklis ir du elektriniai motorai, didinantys galią iki 887 AG. Iki 100 km/val. šis monstras gali įsibėgėti per 2,6 sek., didžiausias galimas greitis – 345 km/val.
Dokumentai liudija, kad būtent tokios spalvos „Porsche 918 Spyder“ – vienintelis pasaulyje. Šio modelio pagaminta iš viso 918 vnt.
