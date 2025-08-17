Automobiliai – vienetiniai, kainos – skirtingos

„Car & Classic“ skelbia apie parduodamą vienintelį pasaulyje „Decimo Secundo“ – švedo Sveno Billredo sukonstruotą savadarbį, vadinamąjį „hot rodą“.
Jo ypatingas akcentas – iš dviejų „Chevrolet“ motorų sulipdytas 12 cilindrų 6,4 l darbo tūrio 240 AG variklis su trimis karbiuratoriais. „Decimo Secundo“ – su automatine pavarų dėže, pagrindiniai kėbulo elementai – buvusio „Volvo“ sunkvežimio.
Konstruktoriaus teigimu, jis prie „Decimo Secundo“ vairo keliavo ne vien po Švediją, bet ir kai kurias kitas Europos šalis, nes ši transporto priemonė turi leidimą važinėti bendros paskirties keliais.
S. Billredo pageidaujama pradinė kaina – 77,2 tūkst. eurų.
Aukciono „Mecum“ sąraše – unikalus „Ferrari 250 GTO Bianco Speciale“, kurį yra vairavęs legendinis Grahamas Hillas – dukart „Formulės 1“ pasaulio čempionas.
Anot ekspertų, automobilis išskirtinis, pirmiausia, dėl savo spalvos ir dėl to, kad yra vienintelis, būtent baltas, šio modelio „Ferrari“ pasaulyje, išriedėjęs pro Maranelo mieste įsikūrusios gamyklos vartus.
1962–1964 m. „Ferrari“ pagamino iš viso 36 šio modelio (250 GTO) automobilius (dauguma – raudonos spalvos).
2023-iaisiais „Sotheby's“ aukcione „Ferrari 250 GTO“ su V12 4 l darbo tūrio varikliu parduotas už 51,7 mln. JAV dolerių, o kitas anksčiau, 2018-aisiais, už 48,4 mln. JAV dolerių.
