Gera žinia traukiniautojams: numatomi papildomi reisai savaitgalį keliaujantiems į miesto šventes

Anot „LTG Link“, papildomi traukinių reisai numatomi šeštadienį po Jonavos ir Kazlų Rūdos miesto švenčių. Po miesto šventės traukinys iš Jonavos į Vilnių numatomas 0.03 valandą.
Traukinys iš Kazlų Rūdos geležinkelio stoties išvyks 0.26 val. ir judės Kauno kryptimi, o 0.33 val. į Marijampolę.
Vykstantiems iš minėtų miesto švenčių kelionė traukiniu bus nemokama. Jonavoje bilietai į traukinį bus dalinami į šventę dalyvius vežančiame autobuse, o Kazlų Rūdoje – bare „Peronas“.
Po atrankos į FIFA pasaulio čempionatą rungtynių sekmadienį numatomas papildomas reisas 22.15 val. iš Kauno į Vilnių.
Pasibaigus sostinės miesto šventei „Vilniaus dienos“ numatomas reisas sekmadienį 0.45 val. iš Vilniaus į Kauną.
Rugsėjo 13 dieną numatomi keli papildomi traukinių reisai iš Varėnos ir Kauno. Po Varėnos Grybų šventės numatomas traukinys į Vilnių iš stoties išvyks 23.55 valandą.
Papildomas traukinys į Vilnių organizuojamas po šiuolaikinio meno „Fluxus“ festivalio. Traukinys iš Kauno geležinkelio stoties išvyks 23.30 val. Vilniaus kryptimi.
Rugsėjo 26 dieną numatomi papildomi traukinių reisai pasibaigus komedijos renginiui „PVS Roast of Mantas Stonkus“ – 22.45 val. traukinys iš Kauno išvyks į sostinę.
Keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ yra LTG grupės dalis. Įmonė teikia tvaraus viešojo susisiekimo geležinkelių transportu paslaugas Lietuvoje ir užsienyje.
