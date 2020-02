Į kelią su šeimos nariu – tik pasiruošus

Kelias iki vairuotojo pažymėjimo gavimo – ilgas ir vingiuotas, todėl neretai, norėdami tvirčiau jaustis per praktikos egzaminą, vairavimo įgūdžių lavinimą patikime ne instruktoriams, o artimiesiems. Tačiau "Regitros" taisyklės nurodo – sėsti su artimuoju prie vairo galima tik išlaikius teorijos žinių egzaminą, be to, toks mokymasis neatleidžia nuo reikalavimo baigti 30 val. praktinio vairavimo mokymo kursą su profesionaliu vairavimo instruktoriumi.