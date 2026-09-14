Įspėja vairuotojus: šie pokyčiai – jau nuo lapkričio 1-osios

Susisiekimo ministro Juro Taminsko įsakymu įtvirtinama vienoda tvarka visose šalies reguliuojamose sankryžose. Žalias signalas mirksės kartą per sekundę, taip iš anksto įspėdamas vairuotojus apie artėjantį jo pasikeitimą.
„Vairuotojas turi aiškiai žinoti, ko tikėtis kelyje. Todėl grąžiname vienodą tvarką visoje Lietuvoje“, – pranešime cituojamas J. Taminskas.
Ministerijos teigimu, šiuo metu skirtingose sankryžose taikoma nevienoda praktika – vienur žalias signalas prieš geltoną mirksi, kitur iš karto persijungia į geltoną.
Naudojant jutiklinį šviesoforų valdymą, žalio mirksinčio signalo trukmę bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių. Pavyzdžiui, jutikliams nustačius, kad reguliuojama kryptimi transporto priemonių nebėra, geltonas signalas galės būti įjungtas anksčiau.
Ministerijos teigimu, tokia tvarka leis ne tik vienodai perspėti vairuotojus apie besikeičiantį signalą, bet ir išlaikyti galimybę efektyviau reguliuoti transporto srautus jutikliais valdomose sankryžose.
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