 Įspėja vairuotojus: šiomis dienomis – eismo ribojimai vienoje intensyviausių šalies automagistralių

Įspėja vairuotojus: šiomis dienomis – eismo ribojimai vienoje intensyviausių šalies automagistralių

Galimos spūstys
2026-09-21 17:36 klaipeda.diena.lt inf.

Tęsiantis Krunos tilto rekonstravimo darbams, „Tilsta“ praneša apie laikinus eismo ribojimus kelyje A1 Vilnius – Kaunas. 

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<span>Įspėja vairuotojus: šiomis dienomis – eismo ribojimai vienoje intensyviausių šalies automagistralių</span>
Įspėja vairuotojus: šiomis dienomis – eismo ribojimai vienoje intensyviausių šalies automagistralių / „Via Lietuva“ archyvo nuotr.

„Informuojame apie planuojamus trumpalaikius eismo ribojimus rugsėjo 21–spalio 2 dienomis, pirmadienį – ketvirtadienį nuo 7 iki 18 val., penktadienį – nuo 7 iki 16 val. Pagal gamybinį būtinumą laikinai uždaroma pirmoji eismo juosta važiuojantiems Kauno kryptimi (kelias A1 Vilnius–Kaunas 87,2 ÷ 87,7 km)“, – skelbė savo feisbuko paskyroje darbus atliekanti „Tilsta“.

Tad prašoma šiomis dienomis vairuotojų iš anksto susiplanuoti keliones ir apsišarvuoti kantrybe. Ribojimų metu bus atliekami tilto per Kruną statybos – privažiavimų prie tilto įrengimo – darbai.

„Via Lietuva“ archyvo nuotr.

Kaip skelbė „Via Lietuva“, Tilto per Kruną rekonstravimo projektas apima tilto ir jo prieigų atstatymą, įrengiant naujas atramas, perdangą, pakloto elementus, vandens nuvedimo sistemą ir visus likusius tilto elementus. Nauji nuolatiniai tiltai bus pastatyti iš plieno ir gelžbetonio konstrukcijų, jo perdangos ilgis sieks 125 metrus.

„Visas projektas – laikinojo tilto pastatymas ir esamo tilto rekonstravimas – planuojamas baigti 2027 m. pavasarį. Darbus atlieka UAB „Tilsta“. Sutarties vertė – kiek daugiau nei 24 mln. Eur su PVM, – buvo rašoma „Via Lietuvos“ pranešime vos prasidėjus darbams. – Esamo tilto per Krunos upę rekonstravimo darbai iš dalies finansuojami Europos infrastruktūros tinklų priemonės (angl. Connecting Europe Facility, CEF) lėšomis. AB „Via Lietuva“ ir Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga (angl. European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, CINEA) pasirašiusi sutartį dėl daugiau kaip 9,4 mln. Eur vertės finansavimo Krunos tilto rekonstrukcijai.

Šiame straipsnyje:
Krunos tiltas
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darbai
Eismo ribojimai
Via Lietuva
Tilsta
eismas
spūstys
kelias A1
automagistralė
Vilnius–Kaunas–Klaipėda

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