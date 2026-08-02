Kainų pasiutpolkė: pinganti prabanga ir nuvertėjantys elektromobiliai

Skirtumai – didžiuliai
Lietuvos vairuotojų nuomonės dėl mėgstamiausių automobilių modelių neretai radikaliai skiriasi, bet kartais ir sutampa. Tačiau yra faktorius, kuris objektyviai apibrėžia automobilio gerumą ar prastumą – t. y. vertės išlaikymas.
Automobilių duomenų įmonės „carVertical“ atliktas tyrimas rodo, kad kai kurie ratuočiai nuvertėja gerokai greičiau nei kiti. Du skirtingi, bet panašiai kainuojantys automobiliai po kelerių metų gali turėti visiškai skirtingą vertę – antrinėje rinkoje jų kainos gali skirtis tūkstančiais eurų. Tai priklauso ne tik nuo konkretaus modelio ir pradinės kainos, bet ir jo paklausos rinkoje.
Tyrimo rezultatai parodė, kad nauja transporto priemonė per pirmuosius penkerius metus gali prarasti daugiau nei du trečdalius vertės. Pvz., jei už naują automobilį pirkėjas sumoka 30 tūkst. eurų, tai vos po penkerių metų jo vertė nugarmės žemyn – tesieks 10 tūkst. eurų. Tačiau kai kurie modeliai per tą patį laikotarpį atpinga kur kas mažiau – iki 20 tūkst. eurų.
Tyrimo autsaideriai
Išsamiame tyrime buvo analizuojamos įmonės „carVertical“ klientų Lietuvoje įsigytos automobilių istorijos ataskaitos per beveik trejus metus – nuo 2023 m. sausio iki 2025 m. gruodžio.
Tyrimas apima 2020 m. pagamintų automobilių nuvertėjimą, palyginus gamintojo rekomenduojamą automobilio pardavimo kainą su vidutine jo rinkos verte po penkerių metų.
Iš visų klientų Lietuvoje tikrintų automobilių didžiausiu nuvertėjimu pasižymėjo „Citroen C4 SpaceTourer“. Per penkerius metus šis vienatūris iš Prancūzijos, iki 2018 m. besivadinęs garsiu „Picasso“ vardu, vidutiniškai neteko net 70 proc. vertės. Toliau rikiuojasi Vokietijos koncernui „Volkswagen“ priklausančio gamintojo „Audi“ elektrinis modelis „Audi e-tron“ – 68,5 proc. Visai kitokio pobūdžio amerikietiškas automobilis „Ford Mustang“ atpinga vidutiniškai 67,1 proc. Amerikiečių koncerno „Chrysler“ visureigis „Jeep Grand Cherokee“ netenka 66,5 proc. pradinės kainos, o prancūziškas „Peugeot 508“ – 66,2 proc.
„Automobiliai vertę praranda greitai, ir tai yra tarsi paslėpta rizika, apie kurią retas vairuotojas susimąsto. Tad įsigijus smarkiai nuvertėjantį modelį, su tikslu vėliau jį parduoti, reikia nusiteikti nemenkiems finansiniams nuostoliams“, – perspėjo „carVertical“ automobilių rinkos ekspertas Matas Buzelis.
Automobiliai vertę praranda greitai, ir tai yra tarsi paslėpta rizika, apie kurią retas vairuotojas susimąsto.
Sumoka dukart
Palyginimui į tyrimą buvo įtrauktos ir kitų šalių rinkos. Pastebima, kad absoliučioje daugumoje tirtų rinkų prabangesni ir elektriniai automobiliai savo vertę praranda greičiau.
„Dėl aukštos pradinės kainos prabangūs automobiliai vėliau nuvertėja greičiau nei pigesni. Tai lemia ir aukštos remonto bei aptarnavimo sąnaudos, dėl kurių prabangūs modeliai mažiau paklausūs antrinėje rinkoje. Kadangi šiuolaikinės transporto priemonės priklausomos nuo įvairių technologinių sprendimų, įvairios funkcijos greitai sensta, todėl senesnė prabanga dažnai nėra pats patraukliausias pirkinys“, – dėstė M. Buzelis.
Automobilių rinkos eksperto teigimu, nuvertėjimas itin aktualus elektromobilių savininkams. Dėl sparčiai besivystančių baterijų technologijų ir ilgėjančio viena įkrova nuvažiuojamo atstumo, net ir vos kelerių metų apynaujis elektromobilis gali sulaukti mažai dėmesio antrinėje rinkoje.
Dėl brangaus senesnio transporto išlaikymo, „premium“ segmento pirkėjai paprastai labiau linkę rinktis naujus modelius. Vis dėlto ir jiems derėtų nusiteikti, kad po kelerių metų tokio pirkinio vertė bus smarkiai kritusi, o paklausa – ribota.
Elektromobilių nevertina
Išanalizavus visų „carVertical“ tyrime dalyvavusių šalių duomenis paaiškėjo, kad Europoje per penkerius metus labiausiai nuvertėja Didžiosios Britanijos savotiško ambasadoriaus „Jaguar“ elektromobilis „I-Pace“ – net 73,1 proc.
Po jo – kitas britų prekių ženklas, dabar priklausantis Indijos „Tata“ koncernui: „Land Rover Range Rover“ (70,1 proc.). Menkai tegelbsti ir įrašas apie kur kas patikimesnį gamintoją – japoniškasis „Nissan Leaf“ elektromobilis netenka 62,4 proc. pradinės kainos, o vokiškasis „Audi e-tron“ – 60,9 proc. Nelaimėlių penketuką užbaigia „Jaguar XF“ modeliai – 59,9 proc.
Panašiuose rinkimuose užsienio šalyse tarp labiausiai kainą prarandančių modelių atsiduria „Tesla Model S“ ir „Model X“, taip pat – „Infiniti QX80”, prabangieji „Maserati Ghibli“ ir „Maserati Levante”, Audi A8 ir septintosios serijos BMW.
Anot specialistų, automobilių nuvertėjimas skirtingose Europos šalyse yra nevienodas. Vakarų Europoje labiausiai nuvertėja „premium“ klasės ir elektriniai automobiliai, o kainai jautresnėse rinkose vertę sparčiai praranda ir ekonominiai modeliai.
Ekonominės klasės modeliai geriau išlaiko savo vertę. Tai lemia žemesnė pradinė kaina, pigesnis išlaikymas ir didesnė paklausa antrinėje rinkoje.
Lyderis iš Prancūzijos
Tyrimas atskleidė ir netikėtų išvadų. Pasirodo, iš visų Lietuvoje tikrintų atitinkamo amžiaus automobilių geriausiai vertę išlaiko „Renault Megane“. Šis prancūziškas hedčbekas vidutiniškai nuvertėjo 60,3 proc. per penkerius metus.
Toliau rikiuojasi penktosios serijos BMW (62,4 proc.), „Volvo XC60“ (63,8 proc.), „Ford Focus“ (63,8 proc.) ir „Peugeot 308“ (65,8 proc.).
„Ekonominės klasės modeliai geriau išlaiko savo vertę. Tai lemia žemesnė pradinė kaina, pigesnis išlaikymas ir didesnė paklausa antrinėje rinkoje. Vis dėlto kiekviena rinka turi savo specifiką ir skirtingose Europos šalyse labiausiai nuvertėjantys automobiliai skiriasi“, – teigė M. Buzelis.
Pateikia prognozių
Pasak eksperto, automobilio nuvertėjimą lemia ne tik jo amžius, bet ir tai, kiek tas modelis patrauklus kitam pirkėjui.
Jei transporto priemonės paklausa maža arba ji laikoma rizikingu pirkiniu, tai smarkiai atsilieps jos būsimai vertei. Tuo tarpu populiarūs, ekonomiškai patrauklūs automobiliai dėl aukštos paklausos nuvertėja gerokai lėčiau.
Norint sužinoti prognozuojamą nuvertėjimo procentą, „carVertical“ transporto priemonių istorijos ataskaitose galima rasti funkciją „Rinkos kaina“, kuri įvertina panašios komplektacijos modelių kainos kaitą bėgant metams ir prognozuojamą automobilio vertę ateityje. Taip naudoto ratuočio ieškantys pirkėjai gali aiškiai matyti, kiek juos dominantis modelis bus vertas po keleto metų.
Spalvos įtaka
Kainai ir laikui, per kurį parduosite automobilį, įtakos turi netgi spalva. Įprastų spalvų transporto priemonės paprastai parduodamos per panašų laiką. Vis dėlto „carVertical“ duomenys rodo, kad žalios spalvos automobiliai parduodami gerokai greičiau už kitus – vidutiniškai per septynias dienas. Antroje vietoje – sidabrinė (10,4 d.), o trečioje – juoda spalva (10,8 d.).
Greitesnio pardavimo priežastis gali būti ir mažesnė paklausa – žalios spalvos automobiliai nepopuliarūs. Pardavėjai neretai siūlo žalius automobilius žemesne nei rinkos kaina, o tai pritraukia pigių variantų laukiančius pirkėjus. Įdomu, kad nors geltona laikoma pačia saugiausia automobilio spalva, tačiau retas nori, kad jo visureigis ar verslo klasės sedanas atrodytų lyg taksi automobilis. Parduoti geltoną automobilį vidutiniškai užtrunka 17,3 dienos – net apie 2,5 karto ilgiau nei žalios spalvos transporto priemonę.
Geltona spalva dažnai naudojama sportiniuose modeliuose, bet net ir čia populiarumu ji nusileidžia raudonai. Juoda ar mėlyna spalva tinka daugumai automobilių, bet geltona tikrai tiks ne kiekvienam.
Problemine laikoma ir balta spalva. Pasitelkus penktosios serijos BMW pardavimo antrinėje rinkoje pavyzdį, statistika rodo, kad ilgiausiai pardavinėjami balti modeliai (14,2 dienos) – dvigubai ilgiau nei žalios spalvos automobiliai. Padengti automobilį balta spalva ganėtinai pigu. Tokių modelių komplektacija neretai būna skurdoka, todėl pirkėjai linkę rinktis aukštesnį komfortą užtikrinančias spalvas.
Sidabrinės, juodos ir mėlynos populiarumą išduoda ne tik gatvėmis riedančių automobilių skaičius, bet ir laikas, per kurį šiomis spalvomis nudažyti automobiliai suranda pirkėją. Sidabrinės spalvos transporto priemonę užtrunka parduoti vidutiniškai 10,4 dienos, juodos – 10,8 dienos, mėlynos – 11,9 dienos.
(be temos)
(be temos)
(be temos)