Kasė tranšėjas, dėliojo raides

Pergalę šventė belgas
„Hitachi Construction Machinery Europe“ būstinėje Amsterdame surengtame pirmame „LANDCROS European Operator Challenge“ finale varžėsi nacionalinių atrankų nugalėtojai iš Lietuvos, Belgijos, Nyderlandų, Portugalijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos, Prancūzijos ir Italijos.
Operatoriai atliko aštuonias skirtingas užduotis su vikšriniais ir ratiniais ekskavatoriais bei ratiniais krautuvais. Vertintas ne tik greitis – kiekvienoje rungtyje buvo galima surinkti iki 100 taškų: 40 – už greitį, 50 – už tikslumą ir 10 – už technikos valdymo meistriškumą. Už klaidas buvo skiriamos baudos, o saugos taisyklių pažeidimas galėjo lemti diskvalifikaciją.
Europos čempionu tapo Belgijos atstovas Guy Jacobsas. Jis ir antrą vietą užėmęs Nyderlandų atstovas Tjerkas Segersas surinko vienodą taškų skaičių, todėl nugalėtoją nulėmė greitesnis užduočių atlikimas. Trečią vietą užėmė portugalas Marcio Romao.
Toliau išsirikiavo Felipe Gomesas Abreu (Šveicarija), Andrew Walkeris (Jungtinė Karalystė), Julienas Blaisas (Prancūzija), Raulis Gonzalesas (Ispanija), Daniele Brangi (Italija) ir S. Fronskij (Lietuva).
Laimėjo kasimo rungtį
Vilniaus rajone įsikūrusios bendrovės „Litvar“ operatoriui S. Fronskiui geriausiai sekėsi tranšėjos kasimo rungtis.
Gylis buvo vertinamas keliuose matavimo taškuose, o kuo mažesnis nuokrypis nuo nustatyto dydžio, tuo daugiau tikslumo taškų buvo skiriama.
Mūsų šalies atstovą nuo nustatyto 75 cm tikslo skyrė vos 20 mm. Tai buvo geriausias rezultatas tarp visų devynių finalininkų.
Gerai sekėsi ir kita precizinė užduotis – ekskavatoriumi reikėjo sudėlioti „LANDCROS“ raides. S. Fronskis padarė tik vieną klaidą.
Reikėjo greitai prisitaikyti prie skirtingos technikos.
„Visos rungtys buvo labai įdomios. Kai kurios iš pirmo žvilgsnio atrodė gana paprastos, tačiau paaiškėjo, kad viskas gerokai sudėtingiau. Reikėjo ne tik tikslumo, bet ir greitai prisitaikyti prie skirtingos technikos ir užduočių. Grįžtu su gera patirtimi, daugiau laiko skirsiu techniniams įgūdžiams tobulinti“, – sakė S. Fronskis.
Universalumo faktoriai
Pasak finale dalyvavusio „Alwark“ rinkodaros vadovo Vaidoto Kviklio, tokios varžybos nuo kasdienio operatoriaus darbo skiriasi tuo, kad jose neužtenka puikiai valdyti vienos rūšies techniką.
„Sergejaus stiprybė – didelė darbo ekskavatoriais patirtis, ir tai labai aiškiai pamatėme tranšėjos kasimo varžybose. Tačiau čempionate operatoriai turi persėsti iš vienos mašinos į kitą ir per labai trumpą laiką prie jos prisitaikyti. Kartu reikia galvoti apie greitį, tikslumą ir saugą. Tai visai kitoks išbandymas nei kasdienis darbas su gerai pažįstama technika“, – sakė V. Kviklys.
Dvi finalo rungtys buvo atliekamos ratiniais krautuvais. Vienoje jų reikėjo įveikti kliūčių trasą, kitoje – kuo tiksliau pakrauti nustatytą medžiagos svorį ir jį transportuoti. Pasak V. Kviklio, būtent darbo tokio tipo technika patirties Lietuvos atstovui trūko labiausiai.
Reikšmingas debiutas
„Hitachi Construction Machinery“ – viena didžiausių pasaulio statybinės ir karjerų technikos gamintojų, o nuo 2027 m. balandžio bendrovė keis pavadinimą į „LANDCROS Corporation“.
Pasak V. Kviklio, svarbus buvo ne tik S. Fronskio rezultatas.
„Smagu, kad Lietuva nuo pat pirmojo čempionato buvo tarp devynių Europos šalių, kurios čia turėjo savo atstovus“, – reziumavo „Alwark“ rinkodaros vadovas.
„Alwark“ yra oficialus „Hitachi Construction Machinery“ partneris Lietuvoje.
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