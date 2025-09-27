„Kauno rudens“ ralis: tradicija – nuo 1974-ųjų

Pagerbia brolius Girdauskus
„Kauno ruduo” – vienas seniausių ralių Lietuvoje, jo ištakos – 1974-ieji. Šioms varžyboms 1981 m. suteiktas tarptautinis statusas.
Iš pradžių ralį organizavo Kauno automobilininkų klubas, vadovaujamas praeityje garsaus lenktynininko, sporto meistro Vidmanto Čiutelės ir klubo direktoriaus, sporto meistro Eduardo Jako, vėliau – Lietuvos automobilių ir Lietuvos „Porsche“ klubai, o prieš dešimtmetį estafetę perėmė Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija (TASVA).
Sukanka 30 metų, kai „Kauno rudens“ raliai dedikuojami neeilinių Lietuvos automobilių sporto istorijoje asmenybių, nusipelniusių sporto meistrų Kastyčio ir Arvydo Girdauskų atminimui. Kasmet į Kauną pagerbti buvusių draugų ir varžovų atvyksta dabar po visą pasaulį išsibarstę bendražygiai.
„Kauno rudens“ trasomis yra lenktyniavę visų trijų Baltijos šalių, taip pat Lenkijos, Vokietijos, Čekijos, Rumunijos, JAV, Graikijos, Kanados, Bulgarijos, Izraelio, Sakartvelo, Turkijos, Armėnijos, Uzbekijos, Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos ir kitų šalių ralio meistrai.
Svečiai iš Ukrainos
Tarp pirmųjų paraiškų dalyvauti 52-ajame „Kauno rudens“ ralyje – jau ketvirtus metus kovojančios Ukrainos atstovų.
„Narsiai kaunamės apkasuose, tačiau iš mūsų niekas neatėmė noro varžytis ir lenktynių trasose“, – sakė Kyjivo gyventojas Leonidas Protasovas, kuris kartu su Larisa Krasnopevceva varžysis veteranų grupėje ir vairuos jam praeityje daug pergalių padovanojusią „Pobeda M20“.
Pagrindinis ukrainiečių delegacijos atvykimo į Lietuvą iniciatorius ir komandos vadovas Romanas Ščypkovas-Pavlenko šturmano pareigas patikėjo šiauliečiui Donatui Damašui.
„Kauno rudens“ trasomis lenktyniavo ne vien Europos ekipažai.
Petro Rapitos ir Volodymyro Slušniako ekipažas iš Lvivo startuos Lietuvoje retu „Zastava“ automobiliu, iš Kyjivo kilę Hanna ir Igoris Suchobriusai – ukrainiečių gamybos „ZAZ 965“, o Ukrainos sostinėje gyvenančios Renata Vilčinskaitė ir Ana Kaščiuk – „Alfa Romeo Giulietta“.
Ekipaže – 88-erių dalyvė
„Kauno rudens“ raliai nebeįsivaizduojami be išskirtinių ekipažų.
Tarp jų – daugkartiniai nugalėtojai ir prizininkai Eugenijus Tumalevičius ir JAV gyvenantis Aleksandras Chaimskis, estai Joelis Tameka ir Juhanas Anupoldas, kartvelai Georgas ir Alguja Achalkaciai, buvęs Latvijos automobilių sporto federacijos viceprezidentas Andris Zvingevicas, šįkart startuosiantis su Michailu Titovu.
Latviai Dainaras Dambergas, Andris Stalis ir Janis Jumitis nutarė „Kauno rudens“ trasą įveikti su jiems nemažai pergalių atnešusiu, specialiai raliui parengtu „Moskvič 408“ automobiliu.
Net 3,5 l darbo tūrio variklį turinčia „Cupra“ važiuos tėvas su sūnumi – Ramūnas ir Titas Čapkauskai, o pirmenybę „Subaru VI STI“ suteikę Arūnas Vaičiūnas su Ona Danguole Vaičiūniene, ko gero, į specialų prizą gali pretenduoti net nepradėję ralio, nes 62-ejų Arūnas ir 88-erių jo mama – vyriausias ekipažas.
Startas – spalio 4-ąją
„Kauno rudens“ starto rikiuotę papildo ir istoriniai automobiliai.
Žiūrovai galės įvertinti 1921-ųjų gamybos „Studebaker“, 1924 m. „Oakland“, 1925 m. „Packard 333“, 1937 m. „Mercedes Benz V 170“, 1929 m. REO, 1962 m. „Chevrolet Corvette“.
VšĮ „Tapk laisvas“ į ralį jau delegavo dešimt ekipažų, kurie varžysis žmonių su negalia grupėje – važiuos BMW, „Volkswagen Golf“, „Toyota“, „Mercedes-Benz“, „Audi“, „Dodge“, „Subaru“ automobiliais.
Dalyvių laukia 109,25 km trasa. Išimtis – veteranai, jiems parengti maršrutai sudarys 101,35 km.
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos aikštelėje pirmas ekipažas startuos spalio 4 d. 10 val., preliminarus ralio finišas – 16 val.
