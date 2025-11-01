Keičiasi maksimalus leidžiamas greitis automagistralėse ir greitkeliuose

Nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. lengvaisiais automobiliais, krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t, motociklais ir triračiais automagistralėse ir greitkeliuose leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 110 km/val. greičiu.
Iki lapkričio 1 d. minėtais keliais galima buvo važiuoti ne didesniu kaip 130 km/val. greičiu.
Maksimalus leistinas greitis nuo lapkričio 1 d. keliuose su asfalto arba betono danga nesikeičia – išlieka 90 km/val. Kituose keliuose leistinas greitis taip pat išlieka nepakitęs – 70 km/val.
ELTA primena, kad artėja transporto priemonių padangų keitimo laikas.
Nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. bus draudžiama eksploatuoti motorines transporto priemones, išskyrus mopedus, motociklus, triračius, visų rūšių keturračius, ir priekabas su vasarinėmis padangomis.
Mopedais, motociklais, triračiais, visų rūšių keturračiais su vasarinėmis padangomis draudžiama važiuoti gruodžio–vasario mėnesiais, taip pat kovo–lapkričio mėnesiais, jeigu bent dalis važiuojamosios dalies, kuria važiuojama, yra apsnigta ar apledėjusi.
