Klaidos, kurios gali kainuoti gyvybę: ekspertas įvardijo pavojingiausius žiemos įpročius

Apie vairuotojų pasiruošimą žiemiškoms kelionėms pasakojo „Lietuvos draudimo“ atstovas Saulius Abraškevičius.
– Esant tokiai temperatūrai kaip pastaruoju metu – apie nulį, kartais nedidelį minusą ar pliusą – kuo ji pavojinga vairuotojams?
– Svarbiausia suprasti, kad žiemos keliai ir eismo sąlygos labai skiriasi nuo vasaros. Todėl itin svarbus pasiruošimas prieš kelionę: automobilis turi būti techniškai tvarkingas, ypač padangos, valytuvai ir kitos saugumą užtikrinančios detalės. Vairuojant būtina vengti staigių manevrų – greito stabdymo, greito greitėjimo ar staigių posūkių, nes kelias bet kuriuo metu gali būti slidus.
– Kaip pastebėti, kad kelias padengtas plikledžiu? Temperatūrų svyravimai dažnai kelia netikėtą pavojų. Kaip patikrinti, ar danga slidi?
– Vienas pavojingiausių reiškinių žiemą – juodasis ledas. Plikledis vizualiai gali atrodyti kaip įprasta juoda, kiek blizgi, kiek drėgna danga. Ledas susiformuoja tam tikruose kelio segmentuose. Svarbiausia – laikytis didesnio atstumo tarp automobilių, kad prireikus stabdyti liktų pakankamai vietos saugiai sustoti. Reikia būti budriems, stebėti blizgesį ant kelio, o esant galimybei lengvai pristabdyti ir pajusti, kaip reaguoja automobilis.
– Kaip keičiasi saugus atstumas, lyginant su vasara? Kiek papildomų metrų reikėtų išlaikyti?
– Tai priklauso nuo daugelio aplinkybių: automobilio, dangos būklės, ar ledas yra šlapias, ar sausas. Tačiau bendra rekomendacija – bent 40 metrų, o jei sąlygos sudėtingesnės, dar daugiau.
– Patekus į situaciją, kai automobilis ima slysti ir tampa sunkiai valdomas, ką vairuotojas turėtų daryti ir ko vengti?
– Pirmiausia – kiek įmanoma išlaikyti šaltą protą ir bandyti suvaldyti automobilį. Labai padeda praktika: mokymai, kaip valdyti automobilį ant slidžios dangos. Įgyta patirtis itin svarbi realiose eismo situacijose. Tačiau svarbiausia – užkirsti kelią tokioms situacijoms: laikytis didelio atstumo, stabdyti iš anksto ir švelniai.
– Žmonės dažnai instinktyviai stipriai spaudžia stabdį. Tai ne visuomet geriausias sprendimas.
– Tikrai ne visada. Reikia atsižvelgti į situaciją. Dažnai svarbu valdyti vairą – pasukti jį į priešingą pusę nei slydimo kryptis ir taip bandyti atgauti automobilio kontrolę. Tokie veiksmai turi ateiti iš praktikos, nes realiose situacijose viskas vyksta per kelias sekundes. Patyręs vairuotojas reaguoja greičiau ir tiksliau.
Naujausi komentarai